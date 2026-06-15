Fairy Mount darüber, warum das gemütliche Strategiespiel Flame, Forest & Flood Godot verwendet

Mangels der guten alten E3 könnten wir genauso gut ein bisschen F3 haben. Als "das weltweit erste gemütliche kompetitive Strategiespiel" Flame, Forest & Flood ist das neue Werk von Fairy Mount Games, und als wir letzten Monat mit dessen CEO Błażej "Blaze" Żywiczyński sprachen, waren seine Lippen fast versiegelt, aber nicht ganz.

"Also, wir haben jetzt, glaube ich, anderthalb Jahre angefangen", begann der Produzent, das Projekt auf dem Madeira Games Summit in unserem exklusiven Interview unten zu erklären. "Und ich habe das Studio mit Dennis Comtesse gegründet, er ist der CTO der Firma, und wir haben uns kennengelernt, als wir bei Little Red Dog gearbeitet haben. Das war eine Firma, die Strategiespiele gemacht hat, also sind wir irgendwie in diese Richtung gegangen. Wir machen Strategiespiele, wir basieren sie auf Godot, um so schlank wie möglich, aber auch so modern wie möglich zu sein, weil wir glauben, dass Godot die Zukunft für Studios unserer Größe ist."

"Und es wird ein Strategiespiel", gab er dann zu. "Es unterscheidet sich etwas von den Titeln, an denen wir bisher gearbeitet haben. Ich schätze, ich kann offenlegen, dass es von der gemütlichen Art sein wird. Es wird tatsächlich Multiplayer sein, also kann ich nicht viel mehr verraten, denn sonst wird mich mein Marketing umbringen."

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Mehrspielermodus, tatsächlich gemütlich, und ein Strategiespiel – das Spiel wurde kurz darauf mit diesem Trailer enthüllt. Beschrieben als "ein Strategiespiel für 3 Spieler, das sich sehr wie klassische Brettspiele anfühlt, aber in einem modernen, digitalen Paket mit einzigartigen Regeln" ist, soll FFF leicht verständlich und schwer zu meistern sein, und seine Prämisse erlaubt es Ihnen, eines der drei titelgebenden Elemente "in einem freundschaftlichen Wettstreit um Territorium" zu kontrollieren. Wenn dir der Trailer gefallen hat, ist eine kostenlose Demo bereits auf Steam verfügbar.

Für mehr Informationen zum Studiobau im aktuellen Markt, zur Produktionsdisziplin, zum Konzept des "Smart Money" in Videospielen oder zu Żywiczyńskis Erfahrung als Produzent bei gefeierten Titeln wie Ori and the Will of the Wisps und Frostpunk, lesen Sie unser vollständiges Interview unten.