Fairphone betritt mit den Fairbuds XL den Kopfhörerbereich

Obwohl Fairphone in erster Linie ein Hersteller von Smartphones ist, hat es sein Angebot in letzter Zeit erweitert, indem es den Kopfhörerbereich erkundet hat. Aber um darauf aufzubauen, hat das Technologieunternehmen nun weiter expandiert, indem es mit dem neuen Gerät, den Fairbuds XL, in den Bereich der Over-Ear-Kopfhörer eingestiegen ist.

Wie die anderen Geräte werden auch die Fairbuds XL aus fair gehandelten und recycelten Materialien hergestellt und sind modular aufgebaut. Sie sind außerdem in einer von zwei Farbvarianten erhältlich, bieten aktive Geräuschunterdrückung, Bluetooth 5.1-Verbindungen und sind IP54-zertifiziert, wodurch sie sehr widerstandsfähig gegen Wasser und Staub sind.

Wenn Sie also auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer waren, sollten Sie sich unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten ansehen, um weitere Gedanken und Meinungen zu den Fairbuds XL zu erfahren.