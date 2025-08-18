Fairgames wurde trotz Berichten nicht storniert

HQ

Keine Sorge, ihr drei freut euch auf Fairgames (Fairgame$, wenn ihr Lust habt), denn das Spiel wurde nicht abgesagt. Spaß beiseite, am Wochenende gab es viele hochgezogene Augenbrauen, als es so aussah, als ob der kommende Live-Service-Titel aus der Konserve genommen worden war.

Der Branchenanalyst Michael Pachter behauptete dies, aber diese Behauptung stammte nur vom Chef der Haven Studios, dem Entwickler von Fairgames ', der das Unternehmen verlassen hat. "Ich habe mich vertippt. Sagte Jade [Redmond] wurde entlassen und ging davon aus, dass es abgesagt wurde", sagte Pachter, nachdem er mit Destin Legarie geklärt hatte. "Ich habe überhaupt keine Informationen über das Spiel. Fühlen Sie sich frei, das zu zitieren, ich weiß es wirklich nicht."

Wir wissen, dass Sony nach dem Concord-Flop seine Live-Service-Bemühungen mit neuem Fokus betrachtet hat, aber es gibt immer noch Pläne, in naher Zukunft mehr Multiplayer-Spiele auf unsere Bildschirme zu bringen. Fairgames und Marathon sind zwei weitere Chancen, groß rauszukommen, aber es liegt noch ein langer Weg vor uns, bevor die Leute die Situation in Concord vergessen werden.