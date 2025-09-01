Fairgames Game Director verlässt Haven Studios still und leise

HQ

Sonys aggressiver Fokus auf Live-Service-Titel gerät weiter ins Wanken. Nach dem Scheitern von Concord und den Peinlichkeiten rund um Marathon hat sich die Aufmerksamkeit nun auf die Haven Studios und ihr Projekt Fairgames verlagert. Einst als das nächste große Schaufenster des Unternehmens angekündigt, hat das Spiel nun einen weiteren Schlag erlitten.

Berichten zufolge hat der Director des Spiels, Daniel Drapeau, das Projekt verlassen und sich stattdessen WB Games angeschlossen. Der Abgang geschah Berichten zufolge vor zwei Monaten still und leise und kam kurz nachdem Havens eigener CEO Jade Raymond zurückgetreten war, was das Studio weiter instabil machte.

Gleichzeitig kursieren Gerüchte über die Absage von Fairgames in der Branche, obwohl Sony dies in offiziellen Stellungnahmen entschieden dementiert hat. Dennoch sind die Probleme schwer zu ignorieren. Interne Tests eines frühen Pre-Alpha-Builds sollen schlecht verlaufen sein, wobei die Tester die Erfahrung als generisch und ohne klare Identität beschrieben.

So wie es aussieht, wird Fairgames voraussichtlich nächstes Jahr auf den Markt kommen, aber bei einer so turbulenten Entwicklung bleibt abzuwarten, ob dieses Veröffentlichungsfenster halten kann.