Fairgames auf nächstes Jahr verschoben: Sony bewertet nach dem Scheitern von Concord neu

HQ

Laut Berichten von Jeff Grubb von Giant Bomb hat Sony beschlossen, Jade Raymonds kommendes Spiel Fairgame$ zu verschieben und neu zu bewerten. Es ist eines der letzten Überbleibsel von Sonys Vorstoß aus dem Jahr 2022 für Live-Service-Spiele, der einst als die Zukunft des Gamings angepriesen wurde. Nach einem der teuersten Misserfolge in der Spielegeschichte und einigen Führungsumbildungen scheint es nun jedoch, dass Sony seinen Ansatz überdenken könnte. Obwohl kein offizieller Grund für die Verzögerung genannt wurde, sind Spekulationen aufgekommen - zum Teil aufgrund der begrenzten Informationen, die bisher über das Spiel geteilt wurden.

Jade Raymond, die zuvor bei Ubisoft gearbeitet hat und durch ihre Arbeit an der Assassin's Creed-Franchise bekannt wurde, sah sich bei ihren früheren Projekten mit Hindernissen konfrontiert. Nachdem sie Ubisoft verlassen hatte, arbeitete sie an EAs abgesagtem Star Wars-Spiel Ragtag und war an Googles inzwischen nicht mehr existierender Stadia-Plattform beteiligt. Kurz darauf gründete sie Haven und ging eine Partnerschaft mit Sony ein, um Fairgame$ zu entwickeln.

Was könnte diese Verzögerung Ihrer Meinung nach bedeuten? Wäre es vielleicht besser für Sony, Fairgame$ einfach ganz auf Eis zu legen?