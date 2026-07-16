Fahrradkuriere in Italien hören aus Protest gegen die extreme Hitze auf zu arbeiten

HQ

Es war in vielen Teilen Europas extrem heiß, und in Italien war die Hitze geradezu brutal, mit Temperaturen, die bis zum Ende der Woche voraussichtlich 40 Grad erreichen werden. Jetzt hat eine besonders schwer betroffene Berufsgruppe genug: Fahrradkuriere.

Die BBC berichtet, dass in Bologna und Florenz Fahrradkuriere demonstrieren, einfach aufhören zu arbeiten und ihre Apps abschalten. In Mailand haben die Behörden reagiert, indem sie den Einsatz von Fahrradkurieren in den heißesten Tageszeiten eingeschränkt haben, aber wie die Gewerkschaft betont, ist dies keine gute Lösung, da sie auch die Menschen ohne Bezahlung zurücklässt.