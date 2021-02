Fahrplan für BlizzCon bekannt

You're watching Werben

Von Blizzard erreichte uns eine Mail, die auf den Ablauf der hauseigenen Veranstaltung BlizzCon hinweist, die in diesem Jahr unter dem Namen BlizzConline komplett online stattfindet. Wer keine Zeit hat, zwischen dem 19. und 20. Februar an den kostenlosen Angeboten teilzunehmen, kann auch im Nachhinein gratis auf sämtliche Events zugreifen.

"Den Auftakt macht die Eröffnungszeremonie am Freitag um 23:00 Uhr. Danach stehen euch sechs verschiedene Streaming-Kanäle zur Wahl: jeweils ein Kanal für World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch, ein Kanal für Strategiespiele, bei dem sich alles um StarCraft, Warcraft III: Reforged und Heroes of the Storm dreht - und der Blizzard-Kanal, auf dem ausgewählte Podiumsvorträge der anderen Kanäle ausgestrahlt werden."

Die Detailübersicht aller Events findet Ihr hier.