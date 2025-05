Fahrerlose Autos werden frühestens 2027 nach Großbritannien kommen

HQ

Die frühere RegierungConservative hat in ihren letzten Tagen kühne Pläne geschmiedet, um bis 2026 fahrerlose Autos auf die Straßen des Vereinigten Königreichs zu bringen. Dies wird jedoch nicht mehr der Fall sein. DieLabour derzeitige Regierung hat beschlossen, diesen Plan voranzutreiben und stattdessen fahrerlose Autos frühestens 2027 auf den Markt zu bringen.

Dies wurde von der Department for Transport gegenüber der BBC in einer Erklärung bestätigt, in der es heißt: "Wir arbeiten schnell und werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2027 Gesetze für selbstfahrende Fahrzeuge umsetzen. Wir prüfen auch Optionen für kurzfristige Tests und Pilotprojekte, um die richtigen Bedingungen für einen florierenden selbstfahrenden Sektor zu schaffen."

Dies hat dazu geführt, dass einige Hersteller von fahrerlosen Autos bereits behaupten, dass dies vielleicht eine zu lange Wartezeit ist und dass die Technologie jetzt bereit für die Implementierung ist. Andrew Macdonald, Senior Vice President of Mobility beiUber, fügt hinzu: "Wir sind bereit, Robotaxis in Großbritannien einzuführen, sobald das regulatorische Umfeld für uns bereit ist."

Fahrerlose Autos werden auf der ganzen Welt immer häufiger, aber sie sind noch nicht überall eine gängige Technologie, wobei die USA und China den Kampf anführen. Die Frage ist nun, ob 2027 das Ziel bleibt oder ob es irgendwann noch einmal verschoben wird.

