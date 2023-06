Fae Farm erscheint am 8. September für Switch und PC

HQ

Fae Farm hat gerade sein Veröffentlichungsdatum auf dem diesjährigen Summer Games Fest bekannt gegeben und wird am 8. September 2023 für PC und Switch erscheinen.

Fae Farm ist ein gemütlicher Landwirtschaftssimulator, der von bis zu vier Personen gespielt wird und in dem du dein neues Gehöft in einem mythischen Land anbauen kannst. Mit Kreaturenzähmung, Kampf und mehr will Fae Farm einen neuen Standard im Landwirtschaftssimulator-Genre setzen.

Mit niedlicher Grafik und interessantem Setting und vielem mehr, das es auf der Fae Farm zu entdecken gibt, scheint dies ein Muss für alle zu sein, die in ein magisches Land fliehen und dort ihr Zuhause bauen möchten.