Es ist nicht gerade eine leichte Aufgabe, ein Lebenssimulationsspiel zu entwickeln, das sich heutzutage von den anderen abhebt. Nach dem Aufstieg von Stardew Valley, dem Brechen aller möglichen Rekorde durch Animal Crossing: New Horizons und der anhaltenden Dominanz von The Sims haben wir eine ganze Reihe neuer Titel in diesem Subgenre gesehen, sei es die My Time at-Serie, Disney Dreamlight Valley, Little Witch in the Woods, die Two Point-Spiele, Coral Island und so weiter. Diesen September schließt sich ein weiteres Spiel diesem Kampf an, wobei dies Phoenix Labs' entzückendes Fae Farm ist, aber sollte dieses Spiel deine nächste Lebenssimulationsbesessenheit sein?

Einfach ausgedrückt... vielleicht. Ich werde gleich auf das Wesentliche des Spiels eingehen, aber für diejenigen, die nach einer schnellen Antwort suchen, hat Fae Farm alle Teile, um der nächste große Life-Sim-Titel zu werden. Die Frage ist einfach, ob Sie bereit und willens sind, das Leben im Wesentlichen von Grund auf neu zu beginnen, indem Sie Ihre Stardew-Farm hinter sich lassen und in dieser pulsierenden 3D-Welt den ersten Spatenstich machen. Wenn du schon einmal ein Lebenssimulationsspiel gespielt hast, ist Fae Farm nicht besonders besonders oder einzigartig. Du kümmerst dich immer noch um Getreide, kümmerst dich um Tiere, erfüllst Quests für Einheimische, entwickelst Freundschaften und Beziehungen und erkundest die umliegende Welt. Es ist alles eine typische Lebenssimulation, aber Fae Farm macht das alles sehr gut und auf eine Art und Weise, die dich größtenteils beschäftigt. Wenn dieses Subgenre also Ihr Ding ist, dann ist Fae Farm definitiv eine überzeugende neue Option, aber erwarten Sie nicht, von neuen Funktionen und Systemen begeistert zu sein.

Aber überhaupt, was kann man eigentlich in Fae Farm tun? Nachdem du in einem fremden und magischen neuen Land angekommen bist, übernimmst du die Verantwortung, ein überwuchertes Farmgrundstück zu verwalten und zu erweitern, indem du Feldfrüchte anpflanzt, magische und nichtmagische Kreaturen kaufst und kümmerst und auch seine Ästhetik verbesserst, indem du Unkraut entfernst und Dekorationen platzierst. Dies alles ist zusätzlich dazu, Einheimische zu treffen und ihnen bei ihren Problemen zu helfen, und dann auch in Dungeons zu gehen, um Feinde zu bekämpfen und wertvolle Ressourcen abzubauen. Da all dies für Life-Sim-Spiele eher üblich ist, verschwendet Fae Farm glücklicherweise keine Zeit, um Sie mit jeder dieser Mechaniken und Systeme vertraut zu machen, da das Spiel Ihnen von der ersten Minute an eine Reihe von Tutorials und Starter-Quests entgegenwirft, um Ihnen etwas über Ihre Werkzeuge und die Welt, in der Sie sich befinden, beizubringen. Da Fae Farm ein eher intuitiver Titel mit einfachen Systemen ist, die eine verständliche Tiefe haben, funktioniert diese Flut von Tutorials und fühlt sich nie überwältigend an und ermöglicht es Ihnen daher, innerhalb weniger Augenblicke nach Beginn eines Abenteuers direkt in das Fleisch des Spiels einzusteigen.

Das Hauptproblem, mit dem Fae Farm nach dem, was ich erlebt habe, konfrontiert zu sein scheint, ist, dass es ein bisschen repetitiv und vorhersehbar wird, obwohl dies ein Problem ist, mit dem das Life-Sim-Subgenre als Ganzes konfrontiert ist. Innerhalb weniger Stunden nach dem Spielen findest du dich in einer Routine wieder, in der du einen Tag im Spiel beginnst, deine Pflanzen gießt, die Tiere fütterst, einige Gegenstände verkaufst und eine Reihe anderer Aufgaben erledigst. Es ist ein Prozess, der sich eintönig und ermüdend anfühlt, vor allem, wenn man Fortschritte macht und hochwertigere Werkzeuge und neue Orte freischaltet, wenn man denselben Dungeon besucht und tonnenweise Ressourcen abbaut, was sich wie Stunden anfühlt. Aber wenigstens leidet Fae Farm nicht unter der obskuren Tiefe der Komplikationen, die diese Art von Spielen plagen können.

Um die Herausforderungen einer Quest abzuhaken, ist es in der Regel einfach. Müssen Sie eine bestimmte Anzahl eines bestimmten Gerichts kochen? Finde die Produkte, fange die Tiere und bereite sie dann auf der richtigen Werkbank vor. Hast du die Aufgabe, einen Bereich auf der Landkarte der Korruption zu säubern? Nimm deinen magischen Stab und nutze eine kürzlich freigeschaltete Fähigkeit, um genau das zu tun. Fae Farm ist kein Spiel, bei dem du jammern oder seufzen musst, wenn eine neue Quest gegeben wird. Wenn überhaupt, ist der Hauptbereich, der die Spieler überwältigen könnte, die schiere Anzahl der verfügbaren Quests und Aufgaben, da es in diesem Titel wirklich LOT zu tun gibt. Die gute Nachricht ist, dass es keinen Zeitrahmen gibt, wie du an eine Quest herangehst (es sei denn, du nimmst einen Versandvertrag an), was bedeutet, dass du unabhängig von der Jahreszeit in deinem eigenen Tempo stetig durch die verfügbare Sammlung von Aufgaben tuckern kannst, was Wunder für den entspannenden Ton wirkt, den Fae Farm ausstrahlt.

Aber abgesehen davon liegt die vielleicht größte Stärke von Fae Farm im Multiplayer-Angebot, denn in diesem Spiel kannst du dich mit einer Reihe anderer Spieler zusammenschließen, um gemeinsam auf einer Farm zu arbeiten, wobei der Fortschritt unter allen Spielern geteilt wird. Während es also bei vielen Life-Sim-Spielen nur um die Erfahrung eines Spielers geht, hat Fae Farm eine Multiplayer-Tiefe, die den anderen einen Schritt voraus ist.

Ich werde Ihnen jedoch nicht sagen, dass Fae Farm ein Gamechanger im Bereich der Lebenssimulation ist. Innerhalb weniger Stunden, nachdem ich diesen Titel gespielt habe, bekomme ich den gleichen Eindruck wie beim ersten Booten und Starten eines Disney Dreamlight Valley- oder My Time at Portia-Abenteuers. Es ist nichts, was wir nicht schon einmal gesehen haben, aber was es ist, ist ein gut durchdachtes und vollständiges Erlebnis mit viel Tiefe, in das sich Fans dieses Subgenres zweifellos sehr schnell verlieben werden. Es ist auffällig und farbenfroh, bietet jede Menge zu tun, hat ein breites Multiplayer-Angebot und ist sehr intuitiv. Sicher, es hat hier und da ein paar Fehler, einschließlich des Spielers, der in Objekten stecken bleibt, aber mit einer tatsächlichen Funktion, mit der Sie sich selbst lösen können, ist es nichts, was den breiteren Fae Farm-Nervenkitzel dramatisch beeinträchtigt. Phoenix Labs will hier nicht das Rad neu erfinden, sondern nur, dass Sie so entspannt wie möglich Spaß haben.