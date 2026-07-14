Fading Echo s Star und Co-Regisseur sprechen über KI und die Zukunft der Spielebranche

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Als ich mich vor einem Interview mit der Schauspielerin Samantha Béart und dem Mitbegründer von New Tales, Emmanuel Obert, über dasFading Echo Spiel informierte, fiel mir einer der Slogans auf. "Kreativität ist nicht optional. Es ist Überleben", steht darin. Das brachte mich zum Nachdenken, wie das mehr sein könnte als nur ein Slogan für das Spiel und eine Möglichkeit sein könnte, die moderne Spieleindustrie, die wir sehen, zu überleben. Also habe ich die Idee Béart und Obert vorgeschlagen, um zu erfahren, was sie über Kreativität und das Überleben der Spieleindustrie nach Entlassungen, KI und all den anderen Problemen denken, die wir sehen.

"Ich meine, ich spreche nicht gern KI an, aber das ist jetzt nur noch in meinem Kopf," sagte Béart. "[Menschen], die versuchen, uns alle dazu zu bringen, KI zu nutzen, sehen Kreativität als eine Art Aufgabe, die erledigt werden muss. Sie sehen es als etwas, worauf wir uns nicht einlassen wollen, obwohl es tatsächlich darum geht, worum es in der Geschichte der Menschheit geht. Es ist dieser individuelle Kampf, alles, was dir je in deinem Leben passiert ist, und das ist deine Perspektive, und das macht es einzigartig... Wir sind einen dunklen Weg eingeschlagen, als wir angefangen haben, das Wort Inhalt für Kunst zu verwenden."

Obert nutzte die Gelegenheit, über den Zustand der Branche zu sprechen und darüber, wie Gaming schon immer eine sich wandelnde Kunstform war. "Wenn man sich die Spieleindustrie von den 60ern, 70ern bis heute anschaut, hat sich die Spieleindustrie mehrfach verändert und neu erfunden, denke ich, dass wir heute in einem der größten Momente des Übergangs und der Neuerfindung stehen." sagte Obert. Er hat keine Ahnung, welches neue Modell aussehen wird, wenn die Änderung abgeschlossen ist, aber dass "es Dinge gibt, die man tun kann, wenn man eine neue Spielform und ein neues Spielerlebnis sieht", wobei er auf Actual Play als großes Phänomen und Tabletop-Gaming auf einen Trend anspielt, der groß genug ist, um das Wembley-Stadion zu erreichen.

Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Samantha Béart und Emmanuel Obert an und klicken Sie hier auf Fading Echo.