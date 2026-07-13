Fading Echo Co-Regisseur erklärt, wie das Spiel an seinen TTRPG-Wurzeln festhält

Fading Echo, das lebendige Action-Adventure-Spiel von New Tales und Emetria, begann seinen Lebenszyklus ursprünglich als TTRPG. New-Tales-Mitbegründer Emmanuel Obert erklärte, dass der Start des Spiels als etwas völlig anderes dem Studio viel geholfen hat, nicht nur über die Entwicklung eines TTRPGs, sondern auch darüber, welche Art von Projekt sie machen wollen – unabhängig vom Medium.

"Es ist Teil jeder kreativen Reise, weißt du, man hat etwas im Kopf und Umstände und trifft auf andere Leute im Handwerk, einfach um etwas zu schaffen." Obert erklärte es in einem Interview mit Gamereactor, an dem auch Fading Echo s Hauptdarstellerin Samantha Béart teilnahm.

"Ich hoffe immer noch, dass wir eines Tages ein TTRPG machen, aber ich denke, für uns wird der Tag, an dem wir ein TTRPG machen, ein besseres TTRPG sein, wegen des Spiels, das wir gemacht haben. Ich denke, die Art und Weise, wie es dazu zwingt, Setting, Charakterarchetypen, Kräfte oder was auch immer zu berücksichtigen, und all das hilft, die ursprüngliche Vision zu reifen und weiterzuentwickeln", fuhr Obert fort.

Andererseits gibt es immer noch viele Elemente, die deutlich machen, dass Fading Echo voller RPG-Elemente ist. Es gibt den Fertigkeitenbaum, Charakterarchetypen, und viele der Kernkonzepte basieren, wie Obert beschreibt, auf dem Prinzip " du hast deine Spielsysteme, und du bist frei, als Spieler zu tun, was du willst, und die Welt reagiert auf dich."

Sehen Sie sich unten unser vollständiges Interview mit Emmanuel Obert und Samantha Béart an und am 21. Juli bei Fading Echo .