Fading Echo, Baldur's Gate III, Absolum-Schauspielerin Samantha Béart spricht darüber, wie sie jeder Rolle, die sie spielen, etwas Neues verleiht

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Als Schauspieler stellen wir uns vor, dass bei einem erfolgreichen Spiel viele ähnliche Charaktere vorgeschlagen werden. Samantha Béart zum Beispiel hätte einfach mehrere Varianten von Karlach sein können, bis wir alle genug davon hatten, "Soldat" zu hören. Aber sie haben ihre Karriere daraus gemacht, uns jedes Mal, wenn sie in einem Spiel auftreten, einzigartige, beeindruckende Leistungen zu liefern.

Als wir über ihr bevorstehendes Action-/Abenteuer-RPG Fading Echo sprachen, fragten wir Béart, was sie bei einer Rolle berücksichtigen und warum sie es jedes Mal anders halten möchten. "Der Einfluss auf meine Schauspielerkarriere ist Gary Oldmans Filmkarriere in den 1990ern, die er einfach verwandelt hat – er war wunderbar und konnte einfach alles machen, und als Darsteller will ich genau das machen, ich will alles spielen." erklärte Béart.

Sie sagten weiter, dass sie das Glück hatten, viele Spiele auszuprobieren – von verschiedenen Genres bis hin zu unterschiedlichen Produktionsgrößen – und jede neue Erfahrung als lohnend empfinden. "Ich liebe es einfach, dass ich das geschafft habe. Ich will mich nicht wiederholen und auf keinen Fall noch einmal eine Version derselben Figur spielen. Wenn ich etwas anderes finde, dann werde ich es tun." sagte Béart.

Gleichzeitig ist Béart sehr froh, dass sie so viele verschiedene Aufführungen gemacht haben, denn etwa 18 Monate Arbeit kommen in etwa 3 oder 4 Monaten im Jahr 2026, was bedeutet, dass sie hoffen, "das Publikum begeistert und überraschen zu können".

Sehen Sie sich das vollständige Interview unten an und sehen Sie, wie Béart am 21. Juli die Rolle des One in Fading Echo übernimmt.