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Entstanden aus dem Entwickler Emetria und dem Publisher New Tales, deren Mitarbeiter ehemalige Ubisoft-Veteranen, Arkane-Entwickler und Menschen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Videospielbereich sind, wurde Fading Echo ursprünglich als TTRPG konzipiert. Diese Idee wurde verworfen, aber die Welt wurde erhalten und in ein Einzelspieler-Action-/Abenteuer-RPG verwandelt, in dem wir einen mutigen jungen Helden spielen, der sich nach Belieben in Wasser verwandeln kann.

In einer Welt, die bald von der geheimnisvollen, feindlichen Substanz eingenommen wird, die nur als Paradox bekannt ist, muss unser Held Eins Äther aus anderen Welten oder Splittern zurückerobern und sie zurück zum Bastion (im Grunde deine Heimatbasis/-Hub) bringen, um die Korruption zu beseitigen und ihre Wüstenheimat zu retten. Die Welt von Corel ist übersät mit Elementarfeinden, und unser Held findet wahrscheinliche und unwahrscheinliche Verbündete in einer kleinen, aber mit Stars besetzten Ensemble von Nebenfiguren.

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Ich finde es fast seltsam, dass Fading Echo das RPG-Label in der Spielbeschreibung hat. Wahrscheinlich nur eine Erinnerung an seine TTRPG-Wurzeln, ein Fading Echo, wenn man so will, aber eines, das Spieler dazu bringen könnte, etwas zu erwarten, das sie beim Starten des Spiels nicht bekommen. Abgesehen von einem Fertigkeitenbaum wirst du in diesem Spiel nicht viel Rollenspiel finden. Die Geschichte ist linear, die Welt ist erkundebar, aber nicht offen, und du wirst Ones Charakter nicht definieren, egal was du tust. Fading Echo ist viel mehr ein Adventure-Spiel, vielleicht sogar ein Puzzle-Plattformer manchmal, aber selbst wenn es kein RPG ist, wie die meisten erwarten, bleibt es ein sehr unterhaltsames Erlebnis und ein superstarkes Adventure-Spiel.

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Der Kampf ist schnell und präzise. Es ist nicht übermäßig strafend, aber auch nicht übertrieben langweilig. Gegnertypen beginnen mit sehr einfachen, tollpatschigen Klumpen und entwickeln sich dann zu Dinosauriern, die dir nur allzu gerne einen Kopfstoß verpassen, Tentakeln, die an Bohrköpfen befestigt sind, Zyklopen im Anzug und mehr. Es gibt eine zusätzliche Kampfebene durch die Elemente, die Gegnern gegeben werden, und die Kräfte, die One einsetzen kann. Jedes Element hat seinen eigenen Statuseffekt: Zu viel Wasser, und ein Gegner wird fest und wird durch ein paar Treffer sofort getötet. Zu viel Feuer, sie brennen. Zu viel Säure macht sie schwächer. Du kannst diese auch kombinieren. Säure und Feuer benommen einen Gegner und verursachen zum Beispiel durch eine Explosion großen Schaden. Umgekehrt können diese Statuseffekte (Bar Wasser) dich ebenfalls beeinflussen. Es ist nicht das komplexeste Kampfsystem, und auf dem leichteren Schwierigkeitsgrad kann man einfach angreifen und nach Herzenslust ausweichen, aber die Kern-Schleife macht durchweg Spaß und macht Spaß, mit mehr Mechaniken und Gegnern, die gerade dann dazukommen, wenn man dachte, die perfekte Elementarkombination gefunden zu haben.

Dasselbe gilt für die Erkundung der Umgebung und die Rätsel. Wenn du nicht gegen Gegner in Fading Echo kämpfst, übernimmst du Wege, an Türen vorbeizukommen oder bringst ein Prisma mit, das einen Mechanismus von einer Seite des Raumes zur anderen antreibt. Auch hier ist jedes Element, das du in deiner wässrigen Form aufnehmen kannst, nützlich, und auch wenn kein Rätsel frustrierend schwer ist, sind sie alle lohnend. Fading Echo geht auch nie den Weg des Gottes des Krieges. Niemand sagt dir die Lösung für einen Bereich, an dem du schon ein paar Minuten feststeckst. Das Spiel erzählt nur sehr wenig über seine Mechaniken und deren Nutzung. Stattdessen findest du all das selbst heraus und bekommst fast alle Werkzeuge, die du von Anfang an brauchst. Das führt zu viel mehr Spielerzufriedenheit, selbst wenn du nicht die schwierigsten Rätsel löst, die du gesehen hast.

Fading Echo hat eine äußerst unterhaltsame Spielwelt, was vor allem an den lebendigen Bildern der zersplitterten Reiche und verschiedener Biome liegt, die wir auf Ones Abenteuer erkunden. In der Grafik des Spiels gibt es einen großartigen Einsatz von Farbe. Die Farben der verschiedenen Elemente, die Umgebungen – sie alle stechen wirklich hervor und geben dir das Gefühl, gerade eine rosarote Brille aufgesetzt zu haben und zum ersten Mal ein Kindheitsspiel zu genießen. Besonders gefällt mir das Aussehen von One, wenn man verschiedene Reiche betritt, da sie eine neonpinke Ästhetik haben, die ich mir fast wünschen würde, im Spiel beibehalten zu können. Stilistisch ist Fading Echo einzigartig und gut gemacht, auch wenn einige Elemente wie die Borderlands-artigen Gegner-Einführungen heutzutage etwas veraltet wirken. Die Comic-artigen Zwischensequenzen sind jedoch eine großartige Möglichkeit, mit einem kleineren Budget umzugehen, und die Charakterdesigns sind oft sofort fesselnd.

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Fading Echo ist ein Spiel mit vielen großartigen Aspekten, aber leider hatte ich das Gefühl, dass es den zentralen Faden übersehen hat, der viele ähnliche Spiele verbindet, da es einem größtenteils nicht gelingt, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Fading Echo hat alle Teile einer interessanten Erzählung, und man sieht, was Emetria erreichen will. Es ist teils Coming-of-Age-Geschichte, teils Familiendrama. Einer ist auf seine Mutter zum Überleben angewiesen, aber wenn er seine Wasserkräfte bekommt, muss er plötzlich die Person sein, auf die sich eine ganze Welt verlässt. Das Problem ist, dass viele dieser Kernthemen, Ideen und Charakterdynamiken nicht besonders gut verankert sind. Es gibt eine gewisse Unklarheit, die Fading Echo s Erzählung plagt, was bedeutet, dass man am Ende des Spiels die emotionalen Höhepunkte nicht annähernd so hart trifft, wie ich es mir gewünscht hätte. Es ist ziemlich schwer zu erklären, ohne die Geschichte selbst zu erleben, aber es fühlt sich an, als hätte das Team irgendwann einen großen Schritt zurücktreten und die nachvollziehbaren, menschlichen Elemente der Geschichte hervorheben sollen, da sich ein Großteil der Dialoge zwischen den wenigen Zwischensequenzen zuerst auf das Setting konzentriert.

Es ist ein bisschen ein Spiel, das die Welt zuerst, die Geschichte später ist, mit vielen erfundenen Wörtern, die für die Charaktere viel wichtiger sind als für den Spieler. Das Problem dabei ist, dass wir uns für die Splitter, den Äther, die Bastion und was auch immer interessieren würden, wenn wir zuerst fest gewusst hätten, warum dieses ganze Abenteuer One wichtig ist. Alles, was wir von ihrer Welt sehen, ist eine Wüste und eine Ruine, ohne dass viel anderes als erhaltenswert gezeigt wird. Es ist ein bisschen so, als ob God of War von 2018 nur darum ginge, Midgard zu retten, und sich nicht um die Vater-Sohn-Bindung kümmern würde. In diesem Spiel sieht man sonst niemanden in Midgard, daher fühlt sich die Welt eher wie eine zum Erkunden als wie eine zum Retten an. Fading Echo s Setting von Corel erzeugt ein ähnliches Gefühl. Die Besetzung, zu der Synchronsprecher-Schwergewichte wie Samantha Béart, Laura Bailey, Matt Mercer und Liam O'Brien gehören, gibt alles, um dich zu fesseln, aber die Details der Geschichte sind nicht genau genug, um dich daran zu binden.

Abgesehen von langatmigen narrativen Beschwerden und dem Fehlen von RPG-Elementen ist Fading Echo ein unterhaltsames, temporeiches Abenteuer, das seine Kernmechaniken auf beeindruckende Weise nutzt. Der Kampf ist befriedigend, ohne den Schwierigkeitsgrad durch riesige Lebensbalken und gegnerische Schwärme erhöhen zu müssen. Die Rätsel sind immer eine fantastische Ausrede, um die elementaren Mechaniken zu zeigen, und die Welt wäre eine, die ich gerne für doppelte Zeit erkundet hätte, die ich zum Abspann gebraucht hätte. Ein Spiel, das mehr darauf fokussiert ist, die beste Version seiner selbst zu sein, als dich mit den aktuellen Genres anzuziehen, Fading Echo ist deine Zeit auf jeden Fall wert.