Factorio: Mit Space Age kannst du deine Industrien weiter ausbauen als je zuvor

Die Erweiterung für den süchtig machendsten Industriebaumeister der Welt ist nur noch wenige Tage entfernt, und wenn Factorio: Space Age am 21. Oktober erscheint, ist es an der Zeit, sich ins große Unbekannte zu wagen. Neue Planeten warten auf dich, gefüllt mit exotischen Ressourcen und (natürlich) Lebensformen, die alles in ihrer Macht Stehende tun werden, um deine Ausbeutung zu stoppen.

Space Age wird Berichten zufolge 30 Euro kosten und ist nach den Informationen, die wir erhalten haben, vollgepackt mit neuen Inhalten, die das Endgame des Spiels komplett verändern. Auf der Steam-Seite können Sie Folgendes lesen:

"Factorio: Space Age setzt die Reise des Spielers fort, nachdem er Raketen in den Weltraum geschossen hat. Entdecke neue Welten mit einzigartigen Herausforderungen, nutze ihre neuartigen Ressourcen für fortschrittliche technologische Errungenschaften und verwalte deine Flotte interplanetarer Weltraumplattformen."

Den Launch-Trailer des Spiels könnt ihr euch unten ansehen.

Freust du dich schon auf Factorio: Space Age?