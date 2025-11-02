Fackham Hall parodiert Downton Abbey im neuen Filmtrailer

Wenn Sie schon immer eine Mischung aus Downton Abbey und Airplane wollten, hat Bleecker Street versucht, diese Kombination in einer neuen Komödie namens Fackham Hall zu schaffen. Mit Damian Lewis, Thomasin McKenzie, Tom Felton und anderen in den Hauptrollen parodiert der Film das Leben der britischen Oberschicht im 20. Jahrhundert.

Wir folgen einer wohlhabenden Familie, die Fackham Hall ihr Zuhause nennt, und sehen viele visuelle Gags, lächerliche Witze und Slapstick-Humor, die sich durch den Trailer ziehen. Es scheint eine Liebesgeschichte zwischen einem Diener und McKenzies Figur zu geben, aber es scheint, als würde das die zweite Geige neben dem komödiantischen Aspekt des Films spielen.

Mit einer ziemlich bunt gemischten Mischung von Schauspielern und einem Trailer, der vielleicht nicht ganz so viele Lacher hervorruft, wie er sollte, müssen wir sehen, ob Fackham Hall die Erwartungen erfüllen kann, die an diese verrückten Humorfilme von Filmen wie The Naked Gun und Airplane gestellt werden.