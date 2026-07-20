Faces of Death ist diesen Frühling in meinem Feed aufgetaucht und fühlte sich wie genau mein Ding an. Horror, Serienmörder, Snuff und Vibes, die an Se7en und andere großartige Filme erinnern. Eines wollen wir gleich klarstellen: Faces of Death ist kein Remake des 1978er Pseudo-Dokumentars, der damals in vielen Ländern verboten war. Es ist, wie sollen wir es sagen, eine spirituelle Fortsetzung oder so ähnlich. Wie das alles zusammenhängt, werden wir etwas weiter unten näher erläutern. Bevor ich mir diesen Film angesehen habe, wusste ich absolut nichts über das Original, was ziemlich interessant war, denn wenn man sich den Film ohne Vorkenntnisse ansieht, bekommt man ein bisschen Hintergrundgeschichte quasi gratis mitgeliefert. Offenbar wurde der Film auch wegen seiner relativ grafischen Filmplakate kritisiert. Einfach so ein Ding!

Also, lass uns in die Handlung eintauchen:

Margot Romero, eine Inhaltsmoderatorin, die Filmclips durchgeht, die auf einer großen Website hochgeladen wurden, versucht, einen sadistischen Filmemacher aufzuspüren, der legendäre Snuff-Filme nachstellt. Gleichzeitig tut sie alles, um die Besessenheit des Internets mit ihrer eigenen traumatischen Vergangenheit zum Schweigen zu bringen - eine virale Tragödie, an die sie ständig erinnert wird.

Faces of Death wurde von Daniel Goldhaber inszeniert, der zuvor Filme wie How to Blow Up a Pipeline und den erotischen Cyber-Thriller (wenn man IMDbs Genre-Einstufung Glauben schenkt) inszeniert hat. Das ist der erste seiner Filme, den ich gesehen habe. Faces of Death hat mein Interesse daran geweckt, seine Reise als Regisseur zu verfolgen.

Zum Cast gehören Barbie Ferreira aus Nope und Bob Trevino Likes It (schaut ihn euch unbedingt an, falls ihr es noch nicht getan habt - es ist wirklich ein wunderschöner Film!). Sie ist wirklich, wirklich gut in der Hauptrolle. Dacre Montgomery spielt Arthur Spevak, eine wirklich abstoßende Figur, die man definitiv nicht in der eigenen Nachbarschaft leben lassen möchte. Wir erkennen ihn als Billy Hargrove aus Stranger Things, und Dacre macht das ebenfalls sehr gut.

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Zurück zur Geschichte. Die Filmausschnitte, die Margot in ihrer Arbeit als Moderatorin zu erhalten beginnt, entpuppen sich als Rekonstruktionen von Szenen aus dem von Skandalen gebeutelten Dokumentarfilm von 1978 Faces of Death. Es enthält eine Kombination aus echtem Filmmaterial - wie Autopsien und den Nachwirkungen des Krieges - und gefälschten Clips mit praktischen Effekten, die sie realistisch wirken lassen. Margot beginnt zu vermuten, dass die neuen Clips nicht gefälscht sind. Sie lädt die Dateien herunter, analysiert die Daten und beginnt, auf Reddit Fragen für die Öffentlichkeit zu posten. Die Hinweise führen sie zu Arthur Spevak. Mehr werde ich weder über die Handlung noch über den Antagonisten verraten.

Faces of Death ist ein Film, der mich sofort packt. Es ist spannend, interessant und bietet etwas, das in einem eher verwässerten Genre heraussticht. Er ist voller Spannung und manchmal wirklich brutal. Es gibt also genug zu mögen. Es gibt ein paar Logiklücken und schwächere Momente, aber ich bin bereit, sie zu übersehen, denn der Film ist von Anfang bis Ende wirklich, wirklich unterhaltsam.

Die durchschnittliche Bewertung auf IMDb ist nicht besonders hoch, aber lass dich davon nicht abschrecken. Wie bereits erwähnt, hat dieses Jahr eine Menge spannenden Horror geboten, und es wird noch mehr. Persönlich sticht Faces of Death als eine der angenehmsten Überraschungen hervor. Ich hatte vorher noch nie davon gehört und meine Erwartungen waren extrem niedrig. Aber Tatsache ist, ich habe es fast bis zum Ende mit einem kleinen Lächeln auf den Lippen gesehen. Das ist wirklich großes Lob.

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Im Moment ist noch nicht ganz klar, wann Faces of Death in Schweden erscheinen wird, aber ich vermute, dass der Film direkt auf Streaming-Plattformen verfügbar sein wird. Wenn es soweit ist, schaut ihn euch mal an. Scheut euch nicht, meinen Filmgeschmack und insbesondere meine Bewertung dieses Films zu kritisieren, wenn ihr anderer Meinung seid, aber das ist unterhaltsamer Schund!