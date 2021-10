Facebook will jetzt "Meta" sein

HQ

In den letzten Wochen ist durchgesickert, das Facebook umbenannt werden soll und gestern Abend haben sich diese Gerüchte bewahrheitet. Die Firma heißt ab sofort "Meta", was der Gründer und Geschäftsführer Mark Zuckerberg folgendermaßen erklärt:

„Ich habe viel über unsere Identität nachgedacht, [bevor] wir dieses nächste Kapitel beginnen [wollten]. Facebook ist eines der am häufigsten verwendeten Produkte in der Geschichte der Welt. Es ist eine ikonische Social-Media-Marke, aber zunehmend umfasst [dieser Name] einfach nicht mehr alles, was wir tun. Heute werden wir als Social-Media-Unternehmen angesehen, aber in unserer DNA sind wir ein Unternehmen, das Technologien entwickelt, um Menschen zu verbinden. Das Metaverse ist die nächste Grenze, genau wie es soziale Netzwerke waren, als wir angefangen haben."

Meta ist ein griechisches Wort und es bedeutet so viel wie "jenseits". Zuckerberg führt aus, dass "es symbolisiert, dass es immer mehr zu [tun] gibt". Facebook hat neben dem neuen Namen nun auch ein neues Logo erhalten, ein blaues Unendlichkeitszeichen. Damit ist Facebook jetzt nur noch eines von vielen verschiedenen Produkten des Unternehmens Meta, zu denen auch Oculus, Instagram und Whatsapp gehören.