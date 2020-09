Facebook verkauft aktuell keine Oculus-Produkte mehr in Deutschland

Erst kürzlich hat Facebook Nutzern eines Oculus-VR-Headsets ein Ultimatum gestellt, denn sie zwingen die Nutzerbasis dazu, ihre Hardware in Zukunft mit einem Facebook-Konto zu verknüpfen, auf dem ihre Kontodaten dann zentral gespeichert werden. Der Namen des Unternehmenszweigs Oculus wurde zudem in "Facebook Reality Labs" geändert, doch das sind nicht die einzigen Entwicklungen, die VR-Kunden gerade durchleben. Wie GamesIndustry schreibt, hat Facebook nun den Verkauf aller Oculus-Produkte in Deutschland eingestellt:

"Wir unterbrechen vorübergehend den Verkauf von Oculus-Geräten an Verbraucher in Deutschland. Wir werden unsere Kunden weiterhin unterstützen, die bereits ein Oculus-Gerät besitzen, und freuen uns darauf, den Verkauf in Deutschland bald wieder aufzunehmen." In diesem Statement finden wir keine Rechtfertigung für den temporären Verkaufsstopp, doch laut Heise Online könnte diese Entwicklung mit den veränderten Datenschutzrichtlinien zu tun haben.