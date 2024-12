Facebook und Instagram werden mit KI-Konten von Meta überflutet

HQ

Wenn Sie sich nicht schon Sorgen um den Typen mit dem seltsamen Profilbild gemacht haben, der Ihnen gerade eine Freundschaftsanfrage geschickt hat, ist Meta selbst mehr als 100.000 von KI erstellte Konten in Facebook und Instagram implantiert (via Financial Times).

Während die Bilder, Biografien und mehr verwendet werden, um echte Personen mit echten Konten zu emulieren, befindet sich oben auf der Seite in der Nähe des Profilbilds eine Erklärung, dass das Konto KI ist und von Meta verwaltet wird.

Die meisten der Konten werden im Moment auch privat gehalten, aber ein paar wurden veröffentlicht und scheinen denjenigen, die ihnen Nachrichten schicken, Ratschläge zu geben. Brian ist ein Opa, der Textilien und Lernen liebt und sich Nachrichten schicken lassen kann, um über alles zu sprechen (wenn man in den USA ist). Carter, ein Beziehungscoach, kann Ihnen Dating-Ratschläge geben.

Mit neuen Tools werden Benutzer bald auch in der Lage sein, KI-Profile zu erstellen, aber wenn Sie eines erstellen, werden Sie als KI-Profil gekennzeichnet, da dies unter die Regeln von Meta fällt.

