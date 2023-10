Facebook und Instagram sollen monetarisiert werden

HQ

Ab November werden sowohl Facebook als auch Instagram Geld kosten. Dies wurde im Laufe des Tages in einer Pressemitteilung bestätigt, in der Meta erklärte, dass sie nun ein Zahlungsmodell in der EU und der Schweiz einführen. Sie können die Dienste weiterhin nutzen, ohne Ihr Wallet zu öffnen, aber Sie müssen auch dem Meta-Tracking, dem Sammeln von Daten und dem Anzeigen relevanter Werbung zustimmen.

Sollten Sie dies ablehnen, kostet es 9,99 € pro Monat für die Webversion oder 12,99 € pro Monat, wenn Sie iOS oder Android verwenden. Kurz gesagt, wenn Sie sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handy ein werbefreies Erlebnis wünschen, müssen Sie 22,99 € pro Monat ausgeben. Wenn Sie auch mehr als ein Konto haben, kostet Sie jedes weitere Konto 8 €/Monat pro Monat. Kurz gesagt, es ist keine billige Geschichte, und auf der Website des Unternehmens können wir Folgendes lesen, warum Meta jetzt diesen Schritt geht.

"Um den sich entwickelnden europäischen Vorschriften gerecht zu werden, führen wir eine neue Abonnementoption in der EU, im EWR und in der Schweiz ein. Im November bieten wir Menschen, die Facebook oder Instagram nutzen und in diesen Regionen wohnen, die Möglichkeit, diese personalisierten Dienste weiterhin kostenlos mit Werbung zu nutzen oder ein Abonnement zu erstellen, um keine Werbung mehr zu sehen. Solange die Leute abonniert sind, werden ihre Informationen nicht für Werbung verwendet."

Sind Sie bereit, diese Beträge zu zahlen, um Werbung auf Facebook und Instagram zu vermeiden?