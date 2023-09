Facebook und Instagram könnten in Europa zu Abonnementdiensten werden

HQ

Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und Instagram, hat seit einiger Zeit Ärger mit der EU, insbesondere wegen der strengen Vorschriften und Gesetze der Union zum Datenschutz. Konkret wird der Umgang des Unternehmens mit dem Datenschutz und der Werbung der Nutzer in Frage gestellt, woran Meta nun arbeitet.

Laut einem neuen Bericht der New York Times plant das Unternehmen, einen Abonnementdienst in Europa einzuführen, um den Nutzern ein werbefreies Erlebnis zu bieten und so das Problem zu umgehen. Wie viel das genau pro Monat kosten würde oder wann dieser Premium-Service an den Start gehen könnte, ist noch nicht klar. Und ja, es besteht immer noch die Möglichkeit, dass es überhaupt nicht passieren wird.

Jedenfalls hat Meta klargestellt, dass es die werbefinanzierten Versionen von Instagram und Facebook auch in der EU weiter geben wird, aber Meta hat sich darüber hinaus nicht geäußert.

