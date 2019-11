Facebook erwirbt Beat-Saber-Entwickler

Beat Saber eroberte die VR-Welt im Sturm, als die ersten Musikvideos dazu online gingen. Der rhythmische Musiktitel steht mittlerweile für PSVR und PC bereit und hat einige Auszeichnungen erhalten, obwohl das Genre der Rhythmusspiele seit vielen Jahren brach liegt. Beat Saber fügte dem Genre jedoch einen fantastischen Twist hinzu, denn mit zwei Lichtschwertern zerschlägt man den Beat und musst dabei Hindernissen ausweichen.

Ein Entwickler, der auf eine solch geniale Idee kommt, braucht starke Partner - das wird sich Facebook wahrscheinlich gedacht haben, als sie sich dazu entschlossen, das tschechische Studio Beat Games zu kaufen. Da Facebook der Inhaber der Oculus-VR-Headsets ist, macht der Studiokauf für sie sehr viel Sinn. Facebook bestätigte, dass sich durch die Akquisition nichts an der Unterstützung des Titels ändern werde. Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass Beat Saber nur an der "Oberfläche gekratzt" habe und beide Firmen erfreut auf die Zukunft der virtuellen Realität blicken. Die vollständige Pressemitteilung könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.