Fable wurde auf 2026 verschoben

In Anbetracht des Starts ins Jahr 2025, den Xbox für die Fans geplant hat, mit Avowed, South of Midnight und Doom: The Dark Ages, die alle aus Xbox Game Studios kommen, konzentrieren wir uns bereits weniger auf das, was die riesige Familie von Entwicklern auf Lager hat. Obwohl wir darauf warten, von den Sommer- und Herbstplänen zu hören, ist es bereits erwähnenswert, dass Fable diesen Schnitt nicht machen wird, wie zuvor erwartet.

Während eines Auftritts im offiziellen Xbox-Podcast hat der Leiter von Xbox Game Studios, Craig Duncan, bestätigt, dass Fable später als erwartet kommt und verschoben und von 2025 auf 2026 verschoben wurde.

Duncan erklärte: "Ich möchte einfach anfangen, wirklich aufgeregt, wirklich aufgeregt über den Fortschritt, wirklich begeistert davon, wo Playground steht. Wir haben das Datum für Fable bereits als 2025 angekündigt, wir werden Fable tatsächlich mehr Zeit geben und es wird jetzt 2026 ausgeliefert. Obwohl ich weiß, dass das vielleicht nicht die Nachrichten sind, die die Leute hören wollen, möchte ich den Leuten versichern, dass es das Warten definitiv wert ist und ich... unmissverständliches Vertrauen in das Playground-Team."

Kurz darauf fügte Duncan hinzu: "Ich bin wirklich gespannt auf die Pläne, wirklich gespannt auf die Zukunft, und ich möchte, dass die Community versteht, dass wir diese Dinge für das Beste der Spiele und Teams tun, und letztendlich führt das zum besten Spiel für die Community."

Dies lässt die Tür offen für einige andere Xbox Game Studios Titel, die gefüllt werden können, wobei vielleicht The Outer Worlds 2 oder Gears of War: E-Day aufsteigen...? So oder so, es ist ein Schlag für diesen Autor, der Fable als sein (zweit) am meisten erwartetes Spiel des Jahres ausgewählt hatte.