Fable wird weiterhin voraussichtlich im Herbst 2026 veröffentlicht

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Es ist schon lange bekannt, dass Fable dieses Jahr erscheinen soll, aber es ist jetzt April und Informationen über das Spiel sind bisher relativ spärlich für einen Titel, der in etwa sechs Monaten erscheinen soll. Wahrscheinlich werden wir es während der Xbox Games Showcase dieses Sommers zu sehen bekommen, aber der Hauptfokus scheint dort auf Gears of War: E-Day zu liegen, das direkt danach ein eigenes eigenes Event haben wird.

Heute früher berichteten wir, dass der Journalist und Insider Jeff Grubb sagte, Fable sei intern verzögert worden und soll nun bereits im Dezember oder im schlimmsten Fall erst 2027 veröffentlicht werden. Ein Hauptgrund dafür ist, dass eine Herbstveröffentlichung durch Grand Theft Auto VI erheblich erschwert wird.

Wir wissen nicht, ob der Entwickler Playground Games selbst die weit verbreiteten Gerüchte gelesen hat, aber vor etwas mehr als einer Stunde kommentierte der offizielle X-Account scheinbar grundlos einen anderen Nutzer, der einen seiner Beiträge retweetet hatte, und schrieb: "Freue mich, Sie im Herbst 2026 wieder in Albion willkommen zu heißen!" 🏰🐔

Es ist unklar, ob dies eine Reaktion auf die Gerüchte ist, aber die offizielle Aussage, zumindest vorerst, lautet, dass Fable für diesen Herbst geplant ist.

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