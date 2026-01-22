Fable wird im Herbst 2026 gestartet

HQ

Wir hatten auf ein festeres Datum gehofft, aber zumindest haben wir jetzt ein Zeitfenster und viel mehr Gameplay, das wir durchschauen können. Xbox wusste, dass wir uns alle auf Fable freuten, und behielt seine Präsentation bis zuletzt beim heutigen Developer Direct fest.

Ganz am Ende dieser Show gab Playground Games endlich das Veröffentlichungsfenster für Fable bekannt, das auf 2026 auf... Herbst 2026. Das würde hoffentlich zwischen September und November liegen, aber tatsächlich werden wir wahrscheinlich erst später im Jahr mehr erfahren. Was wir vom Spiel sahen, war ziemlich umfangreich, mit Kämpfen, Interaktionen mit NPCs und ordentlichem Hühnertritt.

Mit dem Start von Forza Horizon 6 und Fable in diesem Jahr ist es ein geschäftiges Jahr 2026 für Playground Games. Hoffen wir, dass wir beide Spiele ihren Veröffentlichungstermin erreichen können.