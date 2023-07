Fable verlässt Playground Games

HQ

Ein wichtiges Mitglied des Fable-Entwicklerteams hat seine Absicht angekündigt, Playground Games zu verlassen. Wie in einem Tweet erwähnt, verlässt Narrative Lead Anna Megill den britischen Entwickler nächsten Monat auf der Suche nach "neuen Herausforderungen".

In dem Abschieds-Tweet heißt es: "Freunde, ich habe Neuigkeiten. Im August trete ich von meiner Rolle als Narrative Lead bei Fable zurück. Ich hatte mehrere wundervolle Jahre, in denen ich in meinem Märchenhäuschen vor mich hin gekritzelt habe, aber die Zeit fühlt sich reif an für neue Herausforderungen.

"Mit der Arbeit an Fable ging für mich ein Traum in Erfüllung, und es ist schmerzhaft, ihn hinter mir zu lassen. Aber Playground hat ein heldenhaft talentiertes Team zusammengestellt, also weiß ich, dass es in guten Händen ist. Ich bin gespannt auf das, was als nächstes kommt."

Megill hat kurz darüber gesprochen, was sie als nächstes tun wird, und angekündigt, dass sie nach einer Pause "im Oktober bereit für ein neues Projekt sein werde".

