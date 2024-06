Fable und South of Midnight erscheinen 2025 und nicht für PS5

HQ

Microsoft hat bereits eine Reihe von Titeln auf PlayStation veröffentlicht, und es wird gemunkelt, dass weitere durch eine interne Initiative namens "Latitude" auf dem Weg sind. Aber welche? Nun, es scheint immer noch ein Fall von Urteil über den einzelnen Titel zu sein, und es gibt einige große kommende Spiele, die definitiv nicht auf Sonys Plattform kommen werden.

The Verge hat einen großartigen Bericht über Microsofts Pläne veröffentlicht und bestätigt, dass wir sowohl Fable als auch South of Midnight am Sonntagabend über den Xbox Games Showcase zu sehen bekommen werden. Nicht nur das, The Verge behauptet auch, dass beide Titel einen Start im Jahr 2025 anstreben.

Aber das ist noch nicht alles, denn sie sagen auch, dass keiner dieser beiden Titel überhaupt für PlayStation 5 in Betracht gezogen wird, dass es nicht einmal auf dem Tisch liegt. Das Gleiche gilt für Gears 6, das exklusiv für Xbox (und PC) bleiben soll.

Wir erwarten, dass sich all dies am Sonntag bestätigt.