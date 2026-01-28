Fable s Entwickler macht sich nicht allzu viele Sorgen, in der Nähe von Grand Theft Auto VI zu veröffentlichen

HQ

Wir wissen nicht genau, wann Fable veröffentlicht wird, aber die Xbox Developer Direct von letzter Woche bestätigte, dass es irgendwann im Herbst sein wird. Aber ein weiteres einigermaßen beliebtes Spiel namens Grand Theft Auto VI erscheint ebenfalls diesen Herbst, am 19. November, und man könnte meinen, sie sollten vermeiden, zu nah an diesem Veröffentlichungsdatum zu sein, da so ziemlich jeder (plus Familie und Freunde) erwartet wird, es zu kaufen, was weniger Geld und Zeit für andere Projekte bedeutet.

Der britische Entwickler Playground Games ist darüber jedoch nicht allzu besorgt. In einem Interview mit GamesRadar erklärt Studioleiter Craig Duncan, dass es immer Faktoren zu berücksichtigen gibt und dass er einfach den bestmöglichen Titel mit Fable liefern möchte:

"Ich meine, es ist eher so, dass sie tun, was sie tun. Meine Aufgabe ist es, das zu tun, was wir für unser Bestes tun sollten. Also ja, wir nicht... Es gibt immer andere Spiele, und es gibt immer andere Dinge, die wir berücksichtigen müssen."

Er ist jedoch nicht völlig gleichgültig und gibt zu, dass es ideal wäre, wenn Microsofts viele Spiele (zusätzlich zu Fable werden 2026 unter anderem Forza Horizon 5, Gears of War: E-Day und Halo: Campaign Evolved erscheinen) sowie die der Konkurrenten etwas Zeit zum Durchatmen bekommen würden:

"Ich denke, idealerweise wollen wir die Dinge verteilen und dafür sorgen, dass Spiele in diesen Momenten ihren eigenen, wie wir es gerne nennen, Sauerstoff haben. Es ist einfach super voll. Unser eigener Veröffentlichungsplan ist das eine, aber dann hat man gleichzeitig den Veröffentlichungsplan aller anderen."

Was denkt ihr, wie nah an Grand Theft Auto VI werden Xbox Game Studios sich wagen, Fable zu platzieren, und wie sehr wird sich das auf die Verkaufszahlen auswirken?