Fable offiziell auf Februar 2027 verschoben

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Viele von uns haben sich darauf gefreut, endlich nach Fable und der magischen Welt Albion zurückzukehren, aber diese Wartezeit ist nun als noch länger als ursprünglich erwartet bestätigt. In einer offiziellen Stellungnahme in den sozialen Medien hat Xbox bestätigt, dass das Abenteuer von Playground Games auf nächstes Jahr verschoben wurde und erst im Februar veröffentlicht wird.

Das bedeutet, dass es fast zehn Jahre her sein wird, seit wir zuletzt die Chance hatten, ein neues Fable zu spielen, und fast siebzehn Jahre seit dem letzten nummerierten Abenteuer der Reihe. Der Grund für die Verzögerung? Microsoft und Xbox wollen vermeiden, dass das Spiel mit allem anderen zusammenstößt, was dieses Jahr veröffentlicht wird, nicht zuletzt mit Grand Theft Auto VI, und in den sozialen Medien schreiben sie:

Dieses Jahr ist voller unglaublicher Spiele für XBOX-Spieler – von Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day und Call of Duty Modern Warfare 4 bis hin zu Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer und Grand Theft Auto VI.

Um unsere Spielveröffentlichungen während der Feiertage so zu planen, dass es für die Spieler am besten funktioniert, verschieben wir Fable auf Februar 2027, damit es den engagierten Moment bekommt, den er verdient.

Wir freuen uns, den Spielern auf der XBOX Games Showcase am 7. Juni einen großen neuen Blick auf Fable sowie unser breiteres Line-up zu bieten.

Xbox-Chef Matt Booty kommentierte kürzlich Fable und beschrieb das Spiel als "in großartigem Zustand" und bemerkte, dass das Team von Playground das Gefühl hat, etwas wirklich Gutes in Planung zu haben, und dass alle positiv und begeistert sind. Wie die Dinge tatsächlich stehen, bleibt jedoch abzuwarten, und nun müssen wir einfach abwarten, was während der Xbox Games Showcase am 7. Juni gezeigt und gesagt wird.

Was hältst du von der Verzögerung? Gut oder schlecht?