Fable offenbar weit über dem Budget, da es sich der Veröffentlichung 2027 nähert

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Während Xbox' Fable Reboot die Monate bis zur Rückkehr nach Albion herunterzählt, scheint das neue RPG bei Playground Games "unangenehm" über das Budget gegangen zu sein. Nachdem der erste Trailer 2023 gezeigt wurde, der aber schon Jahre zuvor in Arbeit war, hat Fable eine beträchtliche Summe bei den Entwicklungskosten angesammelt.

Das ist ein Preis, von dem Jez Corden von Windows Central nicht sicher ist, ob Xbox sie zurückgewinnen kann. Zumindest nicht sofort. In einem selbstbetitelten Tirade über Exklusivität und darüber, wie das Verschwinden für kurze Zeit Xbox ins Gesicht geschossen hat, sagte Corden, dass Quellen, mit denen er gesprochen habe, behaupteten, Fable sei "unangenehm" über dem Budget.

Cordens Befürchtungen werden durch den Advanced Access von Fable verstärkt, der einen Tag vor der Veröffentlichung von God of War: Laufey auf der PS5 erscheint. Er meint, dass jeder PS5-Spieler zuerst das exklusive Konsolenspiel kaufen möchte, was bedeutet, dass Fable vielleicht nicht einmal davon profitieren wird, auf einer anderen Plattform zu starten.

Fable s Budget ist wahrscheinlich über dem erwarteten Niveau gestiegen, da es in der Entwicklung investiert wurde. Über verschiedene Entwickler hinweg hat das neue Fable Berichten zufolge inzwischen fast ein Jahrzehnt in Entwicklung verbracht, was bedeutet, dass es sich gut verkaufen muss, wenn Playground sich davon ersparen will, Teil des großen Xbox-Resets zu sein. Nicht, dass das Forza Horizon-Studio verschwinden würde, sondern vielmehr könnten wir sehen, dass es in absehbarer Zeit nur noch für diese Spiele eingesetzt wird.