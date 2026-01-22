Fable gilt als "Neuanfang" für die Serie: Alle wichtigen Details aus dem Developer_Direct

HQ

Nun, es ist passiert. Playground hat beim Developer_Direct absolut die Show gestohlen, indem sie nicht nur Forza Horizon 6, sondern auch Fable präsentiert haben. Apropos letzterer Titel: Jetzt, da die Sendung zu Ende ist, können wir alle Details und Informationsfetzen auseinandernehmen, die während der Präsentation präsentiert wurden.

Zum einen wird Fable irgendwann im Herbst auf PC, Xbox Series X/S und PS5 debütieren. Es wurde kein festes Datum genannt, was einige beunruhigen könnte, aber der Start soll sowieso noch in diesem Jahr erscheinen.

Abgesehen davon, wo steht dieses Spiel in der größeren Fable Erzählung? In einem Artikel im Xbox Wire wird uns gesagt, dass es als "Neuanfang" für die Serie gilt, ein Reboot, seit die letzte Trilogie vor zwei Konsolengenerationen erschienen ist. Erwarten Sie also nicht, dass dies sich an dieselbe Zeitlinie oder vergangene Ereignisse hält, denn dieses Spiel ist sein eigenes Ding.

Das gesagt, wird uns gesagt, dass Fable sowohl für erfahrene Fans der Serie als auch für Neulinge entwickelt wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie das Wesen der Serie verliert, denn sie wird versuchen, eine Märchenwelt mit dem typischen britischen Humor zu bieten. Wie Playground ausdrückt: "Man kann Fable nicht erwähnen, ohne zu erwähnen, dass es im Wesentlichen britisch ist. Es ist ein Klischee, aber irgendwie wahr. Und ich glaube nicht, dass das nur daran liegt, dass Albion offensichtlich das mittelalterliche England durch eine Linse zeigt, und es liegt nicht nur daran, dass die Besetzung britische Akzente hat."

Die Geschichte folgt deinem Charakter, während du als Kind erkennst, dass du ein Held bist, bevor ein Zeitsprung dein Leben als Erwachsener erforscht. Die Hauptgeschichte zeigt, wie deine Großmutter und alle Einheimischen deines Dorfes von einem mächtigen Fremden zu Stein versteinert werden, woraufhin du die größere Welt erkunden und herausfinden musst, was wirklich passiert ist. Natürlich führt dich dieser Weg zu Bowerstone und dem Heroes' Guild in der Stadt, aber das Entscheidende ist, dass du nicht wirklich dorthin gehen musst, wo das Spiel es dir vorgibt, da uns gesagt wird, dass Fable von Anfang an eine frei erkannbare Karte hat. Es ist unklar, wie das aus Fortschrittssicht funktionieren wird, da Playground erwähnte, dass sie später noch mehr darüber sprechen würden.

Der Kampf hingegen ähnelt dem modernen Action-RPG, wobei Spieler eine Vielzahl von Waffen, Fernkampfwerkzeugen und Zaubern zu ihrem Vorteil nutzen können. Du kannst deinen Charakter zu dem Kämpfer formen, den du ruhig haben möchtest, was bedeutet, wenn du gerne Zauber wirfst, steht dir nichts davon ab, ein Meisterzauberer zu werden. Emergente Kämpfe sind vorhanden, was bedeutet, dass Gegner auch versehentlich ihre Verbündeten töten können.

Betrachtet man einen Schlüsselfaktor im Moralsystem, wird das etwas anders sein als das, was ältere Fans vielleicht kennen, da es im eigentlichen Sinne kein Gut oder Schlecht gibt. Vielmehr haben die Leute einfach eine Meinung über deinen Charakter, sei es, dass du zu reich und snobistisch, grausam und gewalttätig, fürsorglich und freundlich bist. Was man in der Welt tut und was die Menschen sehen, prägt diese Moral – das heißt, wenn man letztlich ein Huhn rauswirft, sind die Einheimischen vielleicht nicht gerade begeistert... Und es wird viele NPCs geben, die deine Handlungen sehen, da die Welt von über 1.000 Charakteren bewohnt wird, die auf einzigartige Weise leben und ihr Geschäft nachgehen. Außerdem kannst du, im NPC-Thema, eine Romanze mit NPCs gründen und sogar dein eigenes Zuhause kaufen und aufrüsten, mit dem Vorbehalt, dass die Hauspreise je nach Aktion im Spiel schwanken können. Einige der Figuren werden sogar von britischen Komikern gesprochen, und Playground setzt mehr auf das humorvolle Element, indem es manchmal eine mockumentary-ähnliche Kulisse für einige der Hauptfiguren bietet.

Es versteht sich also von selbst, dass Fable ein sehr ambitioniertes Spiel zu sein scheint. Mehr zum Projekt findest du unten eine Reihe von Bildern des mit Spannung erwarteten RPG.