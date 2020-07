Fable für Xbox Series X mit kurzem Trailer bestätigt

Heute ist Märchengeschichte geschrieben worden. Nach mehreren Jahren voller Gerüchte und versteckter Hinweise belebt Playground Games die Fable-Serie wieder zum Leben. Microsoft konnte endlich bestätigen, dass die Briten bereits seit mehreren Jahren an einer Art Neustart der Reihe arbeiten. Passenderweise heißt der Titel deshalb auch erst einmal nur Fable, klar. Das Spiel wird irgendwann in der Zukunft auf Xbox One, Xbox Series X und PC erscheinen. Ja, das ist alles ein bisschen vage, aber jetzt wissen wir endlich, dass der Titel auf dem Weg ist.

