Fable, Destroy All Humans und Second Extinction springen noch im April in Xbox Game Pass

You're watching Werben

Microsoft hat gestern verraten, welche Spiele Abonnenten vom Xbox Game Pass in der zweiten Monatshälfte des Aprils bezahlen. Fans vom amerikanischen Sport werden sicher bereits festgestellt haben, dass das Unternehmen das zuvor Playstation-exklusive MLB The Show 21 in ihren Service aufgenommen hat, obwohl es für Europäer sicher nicht so spannend ist. Hier sind die sechs Titel, die nächste Woche in das Abonnement aufgenommen werden:

Diese Spiele sind ab dem 30. April nicht länger im Xbox Game Pass verfügbar: