Fable Autor sagt, dass sie es kaum erwarten können, den Fans zu zeigen, woran sie gearbeitet haben

Obwohl es 2020 enthüllt wurde, gab es nicht viele Neuigkeiten über das nächste Fable-Spiel, und wir warten immer noch darauf, dass Playground Games uns mehr als einen kurzen Teaser-Trailer zeigt.

Jetzt hat die Hauptautorin von Fable, Anna Megill, zur Feier ihres zweijährigen Jubiläums bei Playground getwittert und gesagt, dass sie "es kaum erwarten kann, Ihnen all die wunderbaren Sachen zu zeigen, die wir geschaffen haben".

Bedeutet das, dass wir bald eine Fable-Enthüllung erwarten sollten? Wahrscheinlich nicht, da es eher so aussieht, als würde Megill uns nur daran erinnern, dass an dem Spiel gearbeitet wird, aber es ist ermutigend, dass wir solche Nachrichten erhalten.

Es gab einige Erwartungen an eine Enthüllung irgendwann in diesem Jahr, und frühere Nachrichten auf Fable deuteten darauf hin, dass es in einem spielbaren Zustand ist, also scheint es, dass es viel mehr Hoffnung für das Spiel gibt als in den vergangenen Jahren.

