Fabien Frankel alias Criston Cole von House of the Dragon blockiert Instagram-Kommentare wegen Hass

Aus welchem Grund auch immer, es scheint, dass die Leute immer noch nicht über die Tatsache hinwegkommen, dass Charaktere, die in einer Fernsehserie gespielt werden, nicht mit der Person übereinstimmen, die sie spielt. Vor allem in Game of Thrones haben wir gesehen, wie Schauspieler wie Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) und Iwan Rheon (Ramsay Bolton) wegen ihrer hervorragenden Darstellung von Bösewichten belästigt wurden.

Jetzt, da House of the Dragon in die zweite Staffel geht, ist Fabien Frankel das neue Ziel von Belästigungen. Wie von DiscussingFilm entdeckt, hat Frankel die Kommentare zu seinen Instagram-Posts eingeschränkt, da Fans ihn darin ständig belästigen.

Ser Criston Cole ist einer der am wenigsten sympathischen Charaktere in der Serie, aber es ist immer wichtig, sich daran zu erinnern, dass es sich um einen Charakter handelt. Etwas, das nicht real ist und deine Beleidigungen niemals hören oder sehen kann.