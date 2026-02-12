Fabel: Die vielen Abenteuer, die von schlecht bis zum besten gerankt sind

HQ

Geliebte, wunderbare Fabel. Eine ewige Liebe, die anhält und sich weigert loszulassen, trotz dessen, was man am besten als einen langen und verdammt kalten Winter beschreiben kann. Trotz zerplatzter Träume, gebrochener Versprechen und nicht zuletzt einiger schwerwiegender Fehler scheint es nun endlich, als würden wir die Fabel bekommen, auf die wir alle so sehnsüchtig gewartet haben. Also bitte, Playground Games, enttäuscht uns nicht. Gebrochene Versprechen verfolgen Fable von Anfang an. Wer erinnert sich nicht daran, wie Peter Molyneux begeistert davon sprach, wie man Bäume pflanzen und sie in Echtzeit wachsen sehen kann? Die Serie war schon immer voller seiner unverwechselbaren Ideen, halb erfüllten Visionen und eines naiven Glaubens, die ultimative Spielwelt erschaffen zu können. Komplex, tiefgründig, spaßig und klug. Hand aufs Herz, es lief nicht so gut, aber ab und zu passierte Magie. Hier sind alle Fable-Abenteuer von schlecht bis zum besten eingestuft.

5. Fabelhelden (2012)

Ehrlich gesagt, wie viele von euch erinnern sich überhaupt an diesen Fehler? Es ist schwer, Fable Heroes überhaupt als echtes Fable-Spiel zu bezeichnen; stattdessen erinnert es eher an ein überhastetes Nebenprojekt. Etwas, das eigentlich etwas völlig anderes sein sollte, aber den Markennamen erhielt, um den Verkauf zu steigern. Statt eines Rollenspiels bekamen wir eine schlampige Arcade-Geschichte in Form eines isometrischen Actionspiels, in dem charmante Charaktere aus Albion zu seelenlosen Teilen reduziert wurden. Klar, es gibt Farbe, Humor und ein bisschen von dieser typischen Molyneux-Absurdität am Rand. Aber Herz und Seele sind etwas, das Fable Heroes völlig fehlt. Es ist ein Spiel, das ohne Grund existiert und aus gutem Grund völlig vergessen wird. Mit Abstand das schlechteste der Reihe.

4. Fabel: Die Reise (2012)

Kinect war eine dunkle Zeit für Xbox. Zumindest für uns alle Core-Fans, die die Marke seit ihrer Entstehung verfolgen, und die Entscheidung, Fable mit Bewegungssteuerung zu beschmutzen, war einfach traurig. Die Alarmglocken schrillten ab dem Moment, als das Spiel angekündigt wurde, und es fühlte sich nie wie ein Projekt an, das Löwenkopf selbst gewählt hatte, sondern eher wie eines, das ihnen aufgezwungen wurde, nachdem Fable III nicht die erhofften Höhen erreicht hatte. Stattdessen waren wir gezwungen, vor dem Fernseher im Wohnzimmer zu stehen und wie unruhige Affen im Baum mit den Händen zu wedeln. Es sollte jedoch gesagt werden, dass Lionhead das Beste aus einer schlechten Situation gemacht hat, und The Journey ist nicht ohne Ambitionen. Die Geschichte ist unerwartet düster und ernster im Ton als der Rest der Serie. Aber die Technik und die Steuerung stehen dem Erlebnis im Weg, und es ist, als hätte jemand einen Sandbehälter genommen und ihn in die Maschine gekippt. Nichts funktioniert so, wie es sollte, und die Welt lässt dich nie rein. Das ganze Winken wird zu einer Barriere und etwas, das viel zu viel Bewusstsein erzeugt, dass man ein Spiel spielt. Nein, Fable: The Journey ist wie die meisten anderen Kinect-Spiele – ein Erlebnis, das eigentlich im Konzeptstadium hätte bleiben sollen.

3. Fable III (2010)

Ich gehöre wahrscheinlich zu den wenigen, die das dritte Abenteuer der Reihe tatsächlich zu schätzen schienen und, ja, manchmal sogar wirklich zu lieben. Das ist in vielerlei Hinsicht auch das Frustrierendste der gesamten Reihe, gerade weil es so fragmentiert ist. Manchmal absolut fantastisch, aber zu anderen Zeiten auch extrem frustrierend. Die Idee, den Spieler vom Revolutionär zum Herrscher werden zu lassen, trifft genau zu, und die Reise ist voller moralischer Entscheidungen, die tatsächlich langfristige Folgen haben – genau darum ging es bei Fable immer. Aber viele der Ideen sind auch in ihrer Umsetzung extrem vereinfacht, und es fühlt sich oft an, als würde man ein Rollenspiel auf Autopilot spielen. Das Menüsystem wurde durch das drogengetriebene "The Sanctuary" ersetzt, die gesamte Ausrüstung ist extrem trivialisiert, und viele der moralischen Entscheidungen haben wenig Gewicht und landen wie ein nasser Pfannkuchen auf dem Boden. Die Ambitionen sind enorm, aber die Umsetzung wirkt seltsam flach.

2. Fable II (2008)

Wenn das dritte Abenteuer der Reihe das ehrgeizigste ist, dann war das zweite das bequemste. Fable II war leicht zu spielen, poliert und im Ton konsistent – fast bis zum Extrem. Albion wirkt lebendig, moralische Entscheidungen sind klarer denn je, und die Welt ist voller kleiner Details, die einen wirklich dafür interessieren. Gleichzeitig verliert das Franchise hier leider auch etwas von seiner Mystik. Alles ist ein bisschen zu schlank, ein bisschen zu schön. Fable II mag ein fantastisches Spielerlebnis sein, aber es fehlt auch dieses kleine Extra, das seltsame und unangenehme Element, das das erste Spiel oft so einzigartig machte. Auf dem Papier ist Fable II das beste Fable-Spiel – außer wenn es das nicht ist.

1. Fable (2004)

Gab es jemals wirklich einen Zweifel? Das erste Abenteuer ist immer noch das bezauberndste und magischste, gerade weil es es wagte, versuchte und stolperte. Viele der Versprechen wurden nie eingelöst – aber was spielte das für eine Rolle? In diesem Moment fühlte sich Fable völlig magisch an, und ich erinnere mich, wie einer meiner engsten Freunde und ich uns für den Mitternachtsstart anstellten, unsere eigenen Kopien bekamen und Seite an Seite auf unseren jeweiligen Fernsehern und Xboxen spielten. Albion war eine Märchenwelt voller seltsamer Charaktere, moralischer Lektionen, dämonischer Portale und Dorfbewohner, die auf dein Aussehen und Verhalten reagierten. Es war technisch begrenzt, ziemlich simpel, manchmal ziemlich naiv, aber auch absolut wunderbar. Die allererste Fable enthält etwas, das in den folgenden Spielen verloren ging und im Laufe der Serie komplett verschwand. Es war ein Gefühl echten Abenteuers, als würde man direkt in ein interaktives Märchenbuch stolpern, geschrieben von einem Wahnsinnigen mit viel zu viel Fantasie und viel zu wenig Selbstkontrolle. Fable ist nicht perfekt, es ist voller Fehler und Schwächen, aber es ist auch völlig unersetzlich und magisch.

Stimmst du der Liste zu? Was ist Ihr Lieblingsspiel der Reihe und was sind Ihre schönsten Erinnerungen an die vielen Abenteuer in Albion, die Sie erleben durften?