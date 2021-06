F9 spielt am Start-Wochenende 70 Millionen Dollar in US-Kinos ein

Eine Kino-Erfolgsmeldung in Pandemiezeiten: Wer hätte das gedacht. Während seines Startwochenendes hat der neunte Hauptteil der Fast-and-the-Furious-Reihe beeindruckende 70 Millionen Dollar in die US-Kinokassen gespült. Der bisherige "Corona-Spitzenreiter" Godzilla vs Kong kommt auf 48,5 Millionen Dollar.

Mit diesem Erfolg legte F9 das erfolgreichste Auftaktwochenende in den USA seit Star Wars: The Rise of Skywalker im Dezember 2019 hin. Global kamen bislang über 400 Millionen Dollar zusammen. Rechnet man alle Serienteile zusammen, konnte Fast and the Furious knapp 6,2 Milliarden Dollar einspielen und steht damit nun auf Platz 5 der erfolgreichsten Kino-Reihen aller Zeiten.

Mit Dank an The Hollywood Reporter!