F2P-Rätselspaß Puzzle Quest 3 für 2021 angekündigt

505 Games hat heute Puzzle Quest 3 angekündigt, die Entwickler von Infinity Plus Two wollen sich noch dieses Jahr darum kümmern. Ein genaues Veröffentlichungsdatum für das kostenlose Rätselspiel wurde nicht genannt, doch es soll auf Mobilgeräten und PCs starten. Ein bunter Teaser zeigt das fantasievolle Setting, das in diesem Jahr bekanntem Match-3-Gameplay und "tiefgehenden RPG-Mechaniken" verbunden werden soll. Laut dem Publisher wird das Game vollständig in 3D dargestellt sein und 500 Jahre nach dem Original spielen. Von Gameplay haben wir aktuell noch nichts gesehen.

