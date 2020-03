F2P-Battle-Royale Call of Duty: Warzone startet morgen

Viele Hinweise haben auf diesen Moment hingedeutet, denn nun hat sich Activision endlich dazu entschieden, ihr neues Spiel vorzustellen. Call of Duty: Warzone heißt das Battle-Royale-Call-of-Duty, das ihr ab morgen kostenlos auf den (leistungsfähigen) aktuellen Konsolen und dem PC spielen könnt. Das Game lässt sich in Call of Duty: Modern Warfare aufrufen (das dazugehörige Update ist 15 bis 20 GB groß) oder ihr ladet euch einen separaten Spiel-Client herunter (der ist etwa 80 bis 100 GB groß - je nach Plattform).

Insgesamt erinnert der Titel stark an Apex Legends, da ein Jumpmaster bestimmt, wo zugewiesene Duos und Trios auf der Karte landen werden (auch das Ping-System aus dem Respawn-Game ist enthalten). Im Gegenzug zu der Konkurrenz dürfen bis zu 150 Spieler in bester Battle-Royale-Manier gemeinsam auf PC, Playstation 4 und Xbox One miteinander und gegeneinander spielen. Die Karte ist eine Mischung aus ikonischen Schauplätzen der Modern-Warfare-Spiele mit einem Flughafen, einem großen Sumpfgebiet, einem Fernsehsender und vielen Straßen dazwischen.

Was Warzone von Blackout aus Call of Duty: Black Ops 4 unterscheidet ist, dass es In-Game-Herausforderungen gibt, mit denen wir Geld verdienen können, um Killstreaks zu kaufen oder Teammitglieder wiederzubeleben (nach dem Tod ist die Partie also nicht notwendiger vorbei). Wer früh aus dem Match ausscheidet, wird anschließend in den Gulag versetzt, um dort eine weitere Chance zu erhalten, das Match noch einmal herumzureißen. Spieler, die lieber abwarten und zuschauen wollen, können dort wohl die Eins-gegen-Eins-Matches beeinflussen, indem sie Steine auf die Duellanten werfen.

Wem dieses Respawn-System zu merkwürdig erscheint, der spielt einfach direkt Plunder - den zweiten Spielmodus -, denn dort werden wir nach dem Ableben automatisch neu auf das Schlachtfeld entlassen. In diesem groß angelegten Deathmatch geht es darum, wer am Ende des Tages mit dem meisten Geld nach Hause geht.

Call of Duty: Warzone wird am 10. März um 20:00 Uhr digital erhältlich sein und um 16:00 Uhr in Modern Warfare an den Start gehen. Weitere Informationen zu Fahrzeugen und dergleichen finden ihr hier. Im Trailer unten sehen wir mehr Action.