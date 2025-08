F1 wird Brad Pitts größter Kassenerfolg

HQ

Vergiss die wandelnden Toten, sie wurden offiziell vom schnellsten Motorsport der Welt überholt. Ja, Apple und Brad Pitt haben allen Grund zum Feiern, denn F1 ist nun der erfolgreichste Film des Schauspielers aller Zeiten und entthront World War Z zwölf Jahre nach seiner Veröffentlichung.

Laut Deadline hat F1 inzwischen 545 Millionen US-Dollar eingespielt, verglichen mit den 540 Millionen US-Dollar des Zombie-Blockbusters. World War Z kann immer noch den Titel des umsatzstärksten Zombiefilms aller Zeiten für sich beanspruchen, ist also noch nicht ganz aus dem Rennen. Besonders bemerkenswert ist der Erfolg von F1 in Asien, wo Hollywood-Blockbuster in den letzten Jahren zu kämpfen hatten. Pitt scheint sich jedoch dem Trend widersetzt zu haben, denn der Film lief in Ländern wie Südkorea vor vollen Kinos.

Apple, die den Film produziert haben, müssen bis zur Bank grinsen. Wie bereits berichtet, zog er nach nur zehn Tagen an Napoleon vorbei und wurde zum bisher größten Kassenerfolg des Unternehmens. Beeindruckende Zahlen und gute Nachrichten für alle Beteiligten.

Hast du F1 gesehen und glaubst du, dass der Hype gerechtfertigt ist?