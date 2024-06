F1 Manager 2024, um auf Nintendo Switch zu starten

HQ

Wir sind etwa einen Monat davon entfernt, in der 2024er Iteration des Titels zur F1 Manager -Serie zurückzukehren. Der Simulator wird am 23. Juli 2024 auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen, aber das wird nicht der einzige Ort sein, an dem das Spiel sein Debüt feiert.

Frontier Developments hat gerade bestätigt, dass F1 Manager 2024 auch auf der Nintendo Switch erscheinen wird. Dies wird das erste Mal sein, dass die Simulationsserie auf der Hybridkonsole debütiert, und wenn Sie befürchten, dass dies in Form einer herabgestuften und limitierten Edition des kompletten Erlebnisses kommen wird, hat Frontier bereits versucht, diese Bedenken zu zerstreuen.

In der Pressemitteilung heißt es: "F1 Manager 2024 bietet vollständige Funktionsparität auf Nintendo Switch und bietet eine brandneue Möglichkeit, jedes Detail des typischen F1-Managementspiels zu erleben."

Um diese Ankündigung zu feiern, wurde ein Switch-Gameplay-Trailer veröffentlicht, den Sie unten sehen können. Es sollte auch beachtet werden, dass in Japan, Korea und Hongkong die Switch-Version etwas später am 25. Juli erscheinen wird.