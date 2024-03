F1 Manager 2024 soll diesen Sommer für PC und Konsolen erscheinen

Frontier Developments hat angekündigt, dass seine Simulationsserie F1 Manager in diesem Sommer zum dritten Mal stattfinden wird. F1 Manager 2024 wird dort weitermachen, wo das Spiel im letzten Jahr aufgehört hat, indem es den Spielern ermöglicht, in der Rolle eines Teamchefs ein Team im schnellsten Motorsport der Welt zu betreiben und zu managen. Aber da wir uns an dieses Angebot gewöhnt haben, wird diese Ausgabe 2024 auch einige neue Funktionen enthalten.

Uns wurde nämlich gesagt, dass die Option, ein benutzerdefiniertes Team zu erstellen, in diesem Jahr verfügbar sein wird, was es den Spielern ermöglicht, ein Team zu entwerfen und die vollständige Kontrolle über Branding, Sponsoring, Fahreraufstellung und natürlich auch die Entwicklung des Autos zu haben. Dieser Modus wird als Create A Team bezeichnet.

Wie bei den typischen Verbesserungen für das Spiel wurde uns gesagt, dass der diesjährige Titel ein neues Mentalitätssystem für Fahrer und Mitarbeiter enthalten wird, bei dem Persönlichkeiten durchscheinen. Es wird auch ein verbessertes KI-System geben, das versucht, die Lücke zwischen den Konkurrenten auf und neben der Strecke zu schließen.

Die Funktion Race Replay wird ebenfalls zurückkehren und neue Szenarien mit sich bringen, die auf der Saison 2024 des physischen und realen Sports basieren.

Wann F1 Manager 2024 tatsächlich erscheinen wird, haben wir noch kein festes Datum, aber Frontier hat angegeben, dass es irgendwann im Sommer sein wird (F1 Manager 2023 Ende August veröffentlicht, also ist das vielleicht ein guter Anhaltspunkt) und für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S für 29,99 £/34,99 €. Es wird jedoch ein rein digitaler Start sein.

Mehr über das Spiel erfahrt ihr in einer Reihe von Frontier Unlocked Livestreams am letzten Mittwoch eines jeden Monats vor der Veröffentlichung.