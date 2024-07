HQ

Zum dritten Mal in Folge gibt uns Frontier Developments die Möglichkeit, hinter die Kulissen des schnellsten Motorsports der Welt zu blicken. Aber nicht als Fahrer, nein, sondern in der weitaus komplexeren Rolle des Teammanagers, in der man gezwungen ist, zwischen den anderen Haien schwimmen zu lernen. Es ist eine Welt, in der jeder jeden frisst, in der nur die Härtesten überleben und in der politische Intrigen, Intrigen und Diebstähle an der Tagesordnung sind.

Wie oft hast du da gesessen, dir die Haare rauft und die scheinbar offensichtlichen Entscheidungen, die getroffen werden müssen, nicht verstanden? Egal, ob es sich um leistungsschwache Fahrer handelt, die einen Unfall verursachen und das Team teuer zu stehen kommen, oder um Schlüsselpersonen, die zur Konkurrenz flüchten, F1 Manager 2024 gibt Ihnen die Werkzeuge, um mit diesen Situationen bestmöglich umzugehen.

Absolute Kontrolle ist das Motto, wenn wir in das dritte Spiel von Frontier Developments in ihrer herausragenden F1 Manager -Serie eintauchen. Ein Management-Simulator, der seit seinem Debüt vor mehr als zwei Jahren immer stärker geworden ist, und obwohl es ein wackliger, kritisierter war, hat sich das Team seitdem bewährt und die diesjährige Ausgabe ist die bisher beste.

Wie erwartet geht es nicht darum, das Rad mit F1 Manager 2024 neu zu erfinden. Verfeinern und Verbessern ist das A und O und ich persönlich hätte von nur einem Jahr Entwicklungszeit nichts anderes erwartet. Davon abgesehen bin ich unglaublich aufgeregt, dass wir endlich die Möglichkeit bekommen, unser eigenes Team zu gründen, mit dem wir die F1-Welt erobern können.

Es ist eine unglaublich willkommene Ergänzung und etwas, das ich eigentlich schockiert bin, wurde nicht von Anfang an aufgenommen, aber Frontier Developments hatte sicherlich ihre Gründe. Namen, Fahrzeuglackierungen, Logos, Overalls usw. können alle nach Ihren eigenen Wünschen angepasst werden, und natürlich habe ich meine Guenther Steiner Racing ™ Crew in die spektakulärsten hässlichsten Outfits gekleidet, die ich konnte.

Die Einstellungen ermöglichen es Ihnen auch, vollständig zu kontrollieren, wie erfahren Ihr neues Rennteam tatsächlich ist, mit übersichtlichen Schiebereglern, die bestimmen, ob Ihre Fahrer absolute Neulinge oder vernarbte Veteranen sind, wie gut Ihr Auto anfangs entwickelt ist und wie kompetent Ihre Mitarbeiter und Ihr Werk, in dem die Entwicklung stattfindet, sind.

Es ist erwähnenswert, dass es zwar jetzt möglich ist, eigene Logos und Lackierungen zu entwerfen, diese Tools jedoch relativ einfach sind, insbesondere im Vergleich zu ähnlichen Systemen in anderen Rennspielen. Aber da wir endlich die Möglichkeit bekommen haben, diesen Aspekt zu beeinflussen, werde ich mich nicht zu sehr beschweren, und hoffentlich werden diese Tools nächstes Jahr noch besser sein.

Schließlich ist es aufregend, seine ganz eigene individuelle Organisation zu erstellen, indem man den Motorenlieferanten, die Sponsoren, das technische Personal und die Fahrer auswählt. Ein definitiver (und sehr willkommener) Schub gegenüber dem vorherigen Spiel der Serie, der uns auch direkt in die nächste große, lang erwartete Änderung führt, die F1 Manager 2024 austeilt.

Nämlich in der Lage zu sein, Ihre eigene Driver Academy zu betreiben, was Ihnen Möglichkeiten bietet, die über das hinausgehen, was in F1 Manager 2022 und 2023 verfügbar war. Du kannst jetzt junge, vielversprechende Fahrer für dein eigenes Team verpflichten, ohne ihre laufende F2- oder F3-Karriere zu beeinträchtigen. Stattdessen dürfen sie weiter an Wettkämpfen teilnehmen und so ihre Fähigkeiten verbessern.

Besonders erfreulich ist hier, wie gut sich Frontier Developments an die realen Modelle und Fahrer angelehnt hat, wie z.B. Oliver Bearman, der in F1 Manager 2024 sitzt und an Ferrari gebunden ist, sowie Liam Lawson, der seinen Vertrag mit Red Bull hat. Nicht, dass es unmöglich wäre, sie davon zu überzeugen, auf Ihre Seite zu kommen, aber es macht es umso authentischer.

Ein weiterer neuer und aufregender Aspekt von F1 Manager 2024 ist das sogenannte "Mentalitätssystem", das nicht nur das Wohlbefinden Ihrer Fahrer, sondern auch des gesamten Teams widerspiegelt. Dies unter Kontrolle zu halten, ist genauso wichtig wie die meisten anderen Aufgaben als Manager und spiegelt alles wider, von der Leistung der Fahrer während der Rennen bis hin zum Fortschritt der Entwicklung des Autos.

Es ist ein ständiger Balanceakt, bei dem Ihre Entscheidungen in den meisten Fällen unvorhergesehene Folgen haben, mit mürrischen Fahrern und unmotivierten Mitarbeitern. Es ist eine zusätzliche Ebene des Dramas, die das Erlebnis noch nuancierter macht, und ich fand es erschreckend einfach, von den Entscheidungen einiger Individuen überrumpelt zu werden, was auch bedeutete, dass Guenther Steiner Racing ™ mehr oder weniger unter der Herrschaft meiner Wenigkeit implodierte.

Doch die Neuerungen und Upgrades hören hier nicht auf, denn genau wie im letzten Jahr hat Frontier seinen Kunden wirklich zugehört und hart an den Punkten gearbeitet, die zuvor kritisiert wurden. Das bringt mich direkt zur KI des Spiels, einem Aspekt von F1 Manager, der bisher gelinde gesagt mittelmäßig war und von dem ich gerne berichten kann, dass er sich dieses Mal tatsächlich deutlich schärfer und weniger chaotisch in seiner Entscheidungsfindung anfühlt. Der Computer ist jetzt rücksichtsloser und zögert keine Sekunde, Ihre vielversprechendsten Talente zu verfolgen, wenn Sie ihre Interessen nicht berücksichtigen. Es kann jedoch schnell passieren, dass Sie Ihre besten Techniker verlieren, wenn Sie keine gute Sicht auf den Hubschrauber und keine immense Kontrolle behalten. Das habe ich auf die harte Tour mit Guenther Steiner Racing ™ herausgefunden, wo meine unterbezahlten Stars schnell neue und weitaus lukrativere Verträge fanden.

Es gibt einfach viel zu lernen und was nach der Zeit, die ich in F1 Manager 2024 verbracht habe, klar geworden ist, ist, dass das Spiel ein vollständigeres, nuancierteres und nicht weniger herausforderndes Erlebnis bietet als je zuvor. Es ist ein großer, positiver Schritt nach vorne für Frontier, die mit der diesjährigen Ausgabe erneut nicht nur ihre Offensivbereitschaft für die Fans unter Beweis stellen, sondern auch ein scheinbar echtes Interesse und eine echte Leidenschaft für den Sport.

F1 Manager 2024 ist eine Freude zu spielen, da die Stunden in einem geradezu erschreckenden Tempo vergehen und ich kann nicht anders, als meinen Hut vor der bisher vollständigsten, kompetentesten und fesselndsten F1 Manager Erfahrung zu ziehen, die man bekommen kann, naja... Natürlich ohne tatsächlich als Manager eines echten F1-Teams angestellt zu sein. Wenn du auch nur das geringste Interesse an der Formel 1 hast und Freude daran hast, an Details herumzubasteln, dann probiere dieses Spiel auf jeden Fall aus.