F1 Manager 2023 Impressionen: Hat Frontier seine Simulationsformel verbessert oder seine Strategie verpfuscht?

Wir alle wissen, wie es ist, einer Sportmannschaft dabei zuzusehen, wie sie Fehler macht, und dann aus voller Kehle zu behaupten, dass man es besser machen könnte als die bezahlten Profis. Videospiele geben dir die Chance zu beweisen, ob du es könntest (oder eher nicht). Für die Welt der Königsklasse des Motorsports, Formula 1, konnten wir jahrelang im Rahmen der F1-Spieleserie in den Elite-Performance-Fahrzeugen auf die Strecke gehen, aber seit letztem Jahr haben wir die Chance, an der Boxenmauer zu sitzen und die strategischen Bemühungen eines Teams in der Rolle eines Teamchefs zu befehligen und zu leiten. Nach der Veröffentlichung des ersten Titels dieser Reihe im letzten Jahr hatte ich kürzlich die Gelegenheit, F1 Manager 2023 selbst auszuprobieren, um zu sehen, wie sich das Simulationsspiel von Frontier Developments entwickelt und wie es sich gegenüber seinem Vorgänger verbessert.

Aber bevor ich auf die Details der neuen Features eingehe, möchte ich nur über das Spiel als Ganzes sprechen. Wie sein Vorgänger ist F1 Manager 2023 ein sehr intuitives und leicht verständliches Simulationsspiel - vor allem, wenn man bereits ein Verständnis von Formula 1 hat. Sie können Rennstrategien am Wochenende auswählen, das Auto nach den Trainingssitzungen einstellen, wählen, auf welche Reifenmischung Sie während einer Box wechseln, Ihren Fahrer bitten, zu beschleunigen, langsamer zu werden, den Reifenverschleiß und die Kraftstoffbelastung zu verwalten und all die anderen Dinge, die Strategieteams und -prinzipien an Rennwochenenden tun müssen. Und das zusätzlich zu den Dingen abseits der Rennstrecke, wie z. B. sicherzustellen, dass Ihr Fahrer und Ihr Personal glücklich und mit Verträgen eingesperrt sind, oder besser gesagt, dass sie den Stiefel bekommen haben, wenn sie nicht richtig funktionieren. Dann gibt es noch die Erwartungen an Sponsoring und Partner und all die anderen Tricks und Doodads, die mit dem Betreiben und Managen eines globalen Sportteams einhergehen.

Auf der eher F1-zentrierten Seite des Geschäfts steht die Autoentwicklungs- und Upgrade-Strategie. Welche Teile möchtest du entwickeln und wie werden sie hergestellt (z. B. für eine Hochgeschwindigkeitsstrecke oder mit Blick auf Abtrieb und enge Kurven)? Wie trainierst du deine Boxencrew, damit sie während eines Rennens mit maximaler Effizienz arbeitet? Wie bauen Sie ein Führungsteam auf, um die kleineren Elemente zu organisieren und zu leiten, die Ihre Aufmerksamkeit nicht erfordern? All diese Bereiche sind integriert, und obwohl es viel zu verwalten scheint (und das ist es auch), soll es sich so anfühlen, wenn Sie in die Rolle des Chefs dieses riesigen, großen Teams schlüpfen.

Aber wie ich bereits erwähnt habe, sind die Simulationssysteme und das HUD alle so intuitiv gestaltet, dass Sie mit ein paar Minuten Eingewöhnung ernsthafte Schritte und Änderungen vornehmen können. Es ist nicht wie bei einem Stadtmanagementspiel, bei dem man alle Nischenelemente erst nach stundenlanger Erfahrung versteht. Die Systeme, die Frontier erstellt hat, sind einfach zu navigieren und bieten dennoch jede Menge Tiefe, wenn Sie anfangen, sie zu knacken.

Was das Gameplay betrifft, so agieren Sie im Wesentlichen als Zuschauer bei einem Grand Prix. Du siehst die Autos aus verschiedenen Kamerawinkeln, aber im Gegensatz zu einem Fan kannst du mit deinem Fahrer sprechen und ihm befehlen, das Rennen für das Team zu gewinnen. Im Gegensatz zu den F1-Spielen von Codemasters gibt es hier kein tatsächliches Fahren, Sie sind einfach für die strategischen Elemente verantwortlich, was bedeutet, dass es weitaus weniger praktisch und viel weniger anspruchsvoll zu spielen ist. Da das Fahren in diesem Spiel nicht das eigentliche Fleisch auf den Knochen ist, fand ich, dass die Autos oft wie Scalextric aussehen und auf ungewöhnliche Weise über die Strecke gleiten. Die Unfähigkeit der Autos, wie ein echtes F1-Auto auf der Strecke zu bleiben, beeinträchtigt zwar die Immersion der Simulation, aber da man sich oft auf Statistiken und Zahlen konzentriert, ist das nicht gerade ein großes Problem. Aber das ist eine vertraute Sache, die Fans des letztjährigen Spiels kennen werden.

In Bezug auf die neuen Funktionen, die F1 Manager 2023 bieten soll, gibt es neben besseren Simulationssystemen, mehr Daten, die auf einmal verbraucht werden können, und verbesserten (und normalerweise ziemlich beeindruckenden) Grafiken, ein paar andere neue Spielmöglichkeiten. Eine davon ist die Race Replay-Suite, mit der Sie Schlüsselmomente im echten Rennkalender 2023 nachspielen können. Für die Preview-Session ging es darum, als Teil von Aston Martin nach Monaco zu fahren, um Fernando Alonso zu einem Sieg über Max Verstappen zu führen. Jeder, der das Live-Rennen gesehen hat, weiß, dass dies nicht auf einen Fehler mit falschen Slick-Reifen zurückzuführen ist, als die Strecke zu nass war, was bedeutet, dass Sie Alonso zum richtigen Zeitpunkt Intermediate-Reifen montieren und ihn dann in Verstappens Richtung lenken lassen können, um ihn wie einen Geparden auf der Jagd nach seiner Beute loszulassen. Wäre Alonso tatsächlich schnell genug gewesen, um seinen ersten Sieg seit einem Jahrzehnt zu erringen? Jetzt können Sie es herausfinden.

Ansonsten kannst du mit F1 Manager 2023 freier spielen. Du genießt deine Zeit mit Red Bull, kannst es aber einfach nicht ertragen, dem Ferrari-Strategieteam dabei zuzusehen, wie es ein weiteres Rennen verpfuscht? Verlassen Sie Red Bull und schließen Sie sich Ferrari an und beheben Sie ihre Probleme. Möchten Sie wissen, was passieren würde, wenn Daniel Ricciardo oder ein F3-Rookie Lewis Hamilton bei Mercedes-AMG ersetzen würde? Jetzt können Sie es herausfinden. Die Möglichkeit, mit diesen Makroideen und -konzepten zu spielen, ist vorhanden, aber auch kleinere Funktionen, wie z. B. die Verbesserung des Selbstvertrauens des Fahrers nach einem Unfall oder Dreher oder die Anpassung an die Ermüdung der Boxencrew während des vollgepackten und langwierigen Saisonplans. Das Spiel als Ganzes fühlt sich einfach raffinierter und genauer an, und ja, das gilt auch für die KI, die die anderen Teams befehligt, also erwarte nicht, dass Williams in absehbarer Zeit wieder die Constructors Championship hebt.

Wenn Sie sich weniger für das eigentliche Rad-an-Rad-Rennen interessieren als für die Logistik und Strategie, die mit der Führung eines F1-Teams verbunden sind, werden Sie sich im diesjährigen F1 Manager-Spiel wie zu Hause fühlen. Es ist, wie zu erwarten, sehr anspruchsvoll und wird Sie durch viele Höhen und Tiefen führen. Zum Beispiel gelang es mir während der Preview-Session, Alonsos Chancen in Monaco königlich zu vermasseln, als ich sah, wie der Routinier Siebter wurde, sich dann aber kurze Zeit später in Silverstone einen Mercedes-AMG-Platz in der ersten Reihe sicherte - etwas, das angesichts der Form von Red Bull wirklich unmöglich schien. Der Punkt ist, dass es in diesem Spiel eine Menge zu tun gibt, und die neuen Funktionen und Spielweisen öffnen nur die Tür für noch mehr Abwechslung und Situationen. F1 Manager 2023 ist ein Paradebeispiel dafür, warum ich Formula 1 so sehr liebe, und ich kann es kaum erwarten, es weiter zu testen.