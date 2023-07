F1 Manager 2023

HQ

Es ist nicht einfach, in eine Sportart verliebt zu sein. Es ist besonders schwer, wenn die Dinge für dein Lieblingsteam oder deinen Lieblingsstar nicht nach Plan laufen, und manchmal ist es schwer, deine Frustration über Situationen und Entscheidungen, die deine Idole betreffen, zu zügeln. Wenn man dort auf der Kante der Couch sitzt, hält man es einfach nicht mehr aus, und im Eifer des Gefechts ist es leicht, gelegentlich wütend zu schimpfen.

So ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass viele von uns von Zeit zu Zeit sagen: "Ich hätte einen besseren Job machen können". Das ist natürlich oft eine glatte Lüge, aber dank der wunderbaren Welt der Spiele haben wir manchmal die Chance, in Rollen zu schlüpfen, die wir normalerweise nie ausprobieren oder erleben würden. Dies ist der Fall bei F1 Manager, dem allumfassenden Simulator von Frontier Development, in dem wir die Kontrolle über ein ganzes Team und all seine vielen verschiedenen Komponenten erhalten, seien es Treiber, Strategien, Finanzen und vieles, vieles mehr.

Wenn es um diese Art von Spiel geht, das darauf abzielt, das tatsächliche Management eines großen Teams zu simulieren, wird Football Manager oft als der goldene Standard bezeichnet, den jeder erreichen möchte. Schließlich handelt es sich um eine beliebte Serie, die es seit den frühen 90er Jahren gibt und deren Datenbank so vollgepackt mit nützlichen, klaren Informationen ist, dass sogar Leute in der Branche sie verwenden sollen. Etwas, das F1 Manager kaum von sich behaupten kann, und nach dem fragwürdigen Debüt im letzten Jahr hat das Team uns Fans des Sports viel zu beweisen.

Kontrollieren Sie Ihr Team bis ins kleinste Detail, von der Suche nach neuen Fahrern bis hin zur Herkunft der Sponsorengelder.

Für diejenigen unter euch, die dem Spiel im letzten Jahr eine Chance gegeben haben, wird in der diesjährigen Ausgabe viel zu erkennen sein, wie es so oft bei Spielen der Fall ist, die jährlich erneuert werden. Aber das Fundament des letztjährigen Spiels war immer noch ziemlich stark, und es gab keinen Grund für Frontier Developments, zu versuchen, das Rad mit F1 Manager 2023 neu zu erfinden. Stattdessen haben sie sich darauf konzentriert, ihre verschiedenen Konzepte weiterzuentwickeln und mit verbesserten Simulationen und erweiterten Optionen in (fast) jedem Bereich deutlichere Nuancen im Spiel zu schaffen.

Außerdem werden uns eine Reihe neuer Kameraperspektiven, an die diesjährige F1-Saison angepasste Regeln und eine der neuesten Ergänzungen angeboten: Scenarios. Dieser Spielmodus ermöglicht es dir mehr oder weniger, Ereignisse aus der Saison mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden neu zu schreiben. Zum Beispiel der Versuch, den Sieg in Monaco Fernando Alonso und nicht Max Verstappen zu überlassen. Es ist eine willkommene und aufregende Ergänzung, die wir im Laufe der Jahre in mehreren anderen Managementspielen gesehen haben. Eine weitere unglaublich willkommene Verbesserung gegenüber dem vorherigen Spiel ist die kompliziertere Mechanik in komplizierten Phasen, wie z. B. die kritischen Boxenstopps, zu denen die F1-Autos gezwungen sind.

Sie erhalten mehr Kontrolle, um Ihre Mechanik zu trainieren und sich auf verschiedene Aspekte zu konzentrieren. Konzentrieren Sie sich auf Geschwindigkeit oder eher auf Genauigkeit? Und diese Verbesserung der Interaktion zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Spiel. Denn so wie Sie mit Ihren Fahrern und Mitarbeitern kommunizieren, haben Sie auch die Möglichkeit, dies mit den anderen Teammanagern zu tun. Es gibt einen ständigen Fluss von laufenden Gesprächen in Ihrem Posteingang und sollten Sie beispielsweise versuchen, einen Fahrer aus einem anderen Team zu locken, können Sie mit Reaktionen rechnen.

Spa ist voller Dramatik und ausnahmsweise trocken!

Es ist etwas, das das Spiel lebendiger wirken lässt, und ein Aspekt Frontier Developments sollte sich auf jeden Fall weiterentwickeln, zumal es sich derzeit noch eher oberflächlich anfühlt und mehr Tiefe und Komplexität hätte haben können. Aber ich werde mich nicht zu sehr beschweren, es ist schön, zumindest die Möglichkeit der Interaktion zwischen den Teamleitern zu haben. Schließlich ist der virtuelle Posteingang nicht der Ort, an dem Sie Ihre Zeit verbringen sollten. Nein, hier geht es mehr darum, deine Ressourcen zu planen und deine Strategien während der Rennen zu maximieren, und einen Großteil deiner Zeit wirst du damit verbringen, auf den Entwicklungsbildschirm zu starren.

Hier planst du das Auto und seine vielen verschiedenen Aspekte wie das Chassis, die Aufhängung, den Flügel und alle anderen Komponenten, die ein F1-Auto ausmachen. Darüber hinaus haben Sie auch die Kontrolle darüber, wann Sie Ihre begrenzte Zeit im Windkanal verbringen möchten, und alles muss letztendlich gegen die ständig tickende Uhr und die Kostenobergrenze abgewogen werden, der alle Teams unterliegen. Die Entwicklung kann zum Beispiel überstürzt sein, ist aber mit erhöhten Kosten verbunden, und außerdem müssen Sie in Ihrer Rolle sicherstellen, dass die beiden Autos des Teams eine gute Balance der Komponenten haben.

Meistens hat man am Ende so etwas wie einen Flickenteppich aus Teilen verschiedener Generationen. Oft unterscheiden sie sich auch zwischen den beiden Autos, nicht zuletzt, wenn eines von ihnen in mehr Unfälle verwickelt war als das andere. Etwas, das Ihre teuren Upgrades schnell rückgängig machen kann, und bevor Sie es wissen, haben Sie zwei deutlich unterschiedliche F1-Autos, für die Sie Strategien planen können. Es ist ein faszinierendes, sich ständig weiterentwickelndes Schlachtfeld voller Variablen, Möglichkeiten und (manchmal) Wunder.

Ermutigen Sie die Fahrer während der Rennen, unterschiedliche Strategien anzuwenden, aber seien Sie auf die Konsequenzen vorbereitet

Manchmal ist es tatsächlich ein Wunder, wie gut und detailliert F1 Manager 2023 es schafft, die diesjährige Saison zu simulieren. Etwas, das sowohl als Stärke als auch als Schwäche angesehen werden kann, denn wenn wir Red Bull mit seinem brutalen technologischen Vorsprung (ja, er spiegelt sich auch hier im Spiel wider) außer Acht lassen, sind die restlichen Teams ziemlich ausgeglichen, und infolgedessen ist das Spiel auch nicht besonders anfängerfreundlich. Es fühlt sich eher wie ein gewalttätiger, komplexer High-Tech-Tanz an, in dem ein menschliches Drama verstreut ist. Es ist schwierig, in der Hackordnung nach oben zu klettern, und auch die verschiedenen Strecken mit ihren unterschiedlichen Wetterbedingungen können die besten Pläne leicht durcheinander bringen.

Wenn also Rennwochenende ist, geht es darum, die Kontrolle zu haben, und man hat die Möglichkeit, wirklich die Kontrolle zu haben. Von den Trainings über das Qualifying bis hin zum Rennen wird alles mit einer überraschend robusten KI simuliert. Während der Rennvorbereitung geben dir die Fahrer auch Feedback zu Einstellungen, die du dann in den Menüs nach besten Kräften anpassen kannst. Darüber hinaus ist es auch möglich, bzw. zu erwarten, vor dem Rennen individuelle Strategien für die beiden Autos zu erstellen. Dabei kann es sich um die Anzahl der Stopps handeln, mit welchen Reifen die Autos starten sollen usw.

Auch während des Rennens ist es möglich, die Fahrer zu beeinflussen, wenn auch in begrenztem Maße. Sie können sie zum Beispiel dazu ermutigen, ihre Geschwindigkeit zu erhöhen, wie sie ERS einsetzen oder aggressiver zu sein und anzugreifen. Entscheidungen, die auch mit ihren zugrunde liegenden Risiken verbunden sind, die zu Fehlern des Fahrers führen können, die beide Positionen kosten können, oder, wenn es wirklich schlimm wird, das Auto beschädigen und zu teuren Reparaturen führen können. Dies wiederum wirkt sich auf Ihre Fähigkeit aus, in die Weiterentwicklung der Komponenten zu investieren.

Regen und Sturm können Ihren gut geplanten Strategien einen Strich durch die Rechnung machen, daher müssen Sie sich schnell anpassen.

Die Simulation und ihre vielen Aspekte sind einfach genial, zumindest haben mich das meine (ungefähr) vier Tage mit dem Spiel überzeugt. In ähnlicher Weise ist der Ton von F1 Manager 2023 wirklich schön, mit vielen Soundclips, die von allen Fahrern und Teammanagern aufgenommen wurden, was wirklich zum Gefühl des Realismus beiträgt. Zu den Höhepunkten gehört, vielleicht nicht überraschend, dass Yuki wie ein Seemann flucht, woran man sich nur schwer satt hat - und ja, natürlich habe ich es mir zum Lebensziel gemacht, es mit dem fummelnden AlphaTauri aufzunehmen.

Optisch ist das Spiel eher eine gemischte Sache. Die Menüs sind schließlich der Ort, an dem Sie die meiste Zeit verbringen werden, und sie sind alle, trotz ihrer Komplexität, schön präsentiert. Die Rennen hingegen sind eine andere Sache, bei der echte Videoclips mit der 3D-Engine des Spiels gemischt werden, mit gemischten Ergebnissen. Denn während das Spiel die Fähigkeit hat, manchmal überraschend schön zu sein - vor allem aus dem Cockpit eines Fahrers heraus, können Momente wie Jubel auf dem Podium geradezu grotesk wirken. Es ist jedoch nie etwas, das die Erfahrung verdirbt und vielleicht meistens den einen oder anderen Lacher provoziert.

Was ist also die Quintessenz, ist F1 Manager 2023 das Geld wert, auch wenn der Entwickler nach seiner Behandlung des letztjährigen Spiels einen sehr angeschlagenen Ruf hat? Um ehrlich zu sein, ist es schwierig, eine konkrete Antwort darauf zu geben, denn im Grunde ist das diesjährige Spiel aus Simulatorsicht sehr, sehr gut. Sicher, die computergesteuerten Fahrer können sich ab und zu wie Knöchelköpfe verhalten und optisch ist das Spiel ein bisschen ein Hit oder Miss. Aber wenn Sie, wie ich, die Formel 1 lieben und davon träumen, zu erleben, wie es ist, hinter den Kulissen eines der zehn Teams die Fäden zu ziehen, dann ist dies die beste Wahl und die Tatsache, dass sowohl die Formel 2 als auch die Formel 3 im Paket enthalten sind, ist das i-Tüpfelchen.

Ja, Las Vegas ist natürlich dabei!

Kurz gesagt, es fällt mir schwer, F1 Manager 2023 nicht zu lieben, aber jetzt ist es auch wichtig, dass Frontier Developments das Spiel im Laufe der Saison weiterverfolgt, unterstützt und nicht zuletzt aktualisiert. Mit anderen Worten, entscheiden Sie sich nicht dafür, es kaputt am Straßenrand liegen zu lassen und einen Reifen zu verpassen. Denn die Arbeit, die sie geleistet haben, ist solide und der strategische Tanz, zu dem Sie eingeladen werden, ist aufregend und wunderbar komplex, vorausgesetzt, Sie sind ein bisschen ein F1-Nerd. Es baut auf dem starken Fundament aus dem letzten Jahr auf und erweitert und verbessert sich auf nahezu allen Ebenen auf absolut brillante Weise.