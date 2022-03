F1 Manager 2022 macht sich im Sommer auf den Weg

Diese Woche enthüllte Frontier Developments in einer Pressemitteilung F1 Manager 2022. In diesem Management-Simulationsspiel übernehmt ihr die Rolle eines F1-Teamchefs, der Mitarbeiter koordinieren und Fahrer auswählen muss, um die eigene Mannschaft bei den lizenzierten F1-Wettkämpfen an die Spitze zu führen. Laut Pressemitteilung werden die Spieler Budgets planen, Sponsoren besänftigen und die Leistung von Fahrern und Rennwagen überwachen können. Das Spiel wird voraussichtlich im Sommer für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC (Steam und Epic Games Store) erscheinen.

