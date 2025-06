F1 kommt zu einem starken Eröffnungswochenende von 144 Millionen US-Dollar

HQ

Es sieht so aus, als hätte Apple endlich einen Kassenschlager in den Händen. Nach einigen Schwierigkeiten in der Vergangenheit, wie z.B. Napoleon, der in seiner gesamten Kinolaufzeit 221 Millionen Dollar einspielte, ist der neu eingetroffene F1 auf dem besten Weg, diese Zahl in den Schatten zu stellen.

Nach seinem Eröffnungswochenende spielte F1 weltweit satte 144 Millionen Dollar ein, was ausreicht, um dem Film eines der bisher größten Eröffnungswochenenden des Jahres zu bescheren. Die Aufteilung war größtenteils international (wie angesichts der Reichweite der Formel 1 zu erwarten), wobei 55 Millionen US-Dollar aus dem US-Markt und 88 Millionen US-Dollar aus dem Ausland kamen. Es sollte jedoch gesagt werden, dass F1 ein sehr teurer Film war, mit einem Produktionsbudget, das angeblich irgendwo zwischen 250 und 300 Millionen US-Dollar lag, ohne zusätzliche Marketinggebühren, die auf der globalen Pressetour für einen angefallen wären, noch die Einnahmen, die Apple an Warner Bros. verlieren werden, die den Kinovertrieb für den Film übernommen haben.

Laut Variety ist es auch erwähnenswert, dass Apple weniger auf die Einspielergebnisse angewiesen ist als andere Produktionsfirmen, da es sich auch auf digitale und On-Demand-Verkäufe und schließlich auf Apple TV+ Abonnements stützen kann, um den Film weiter Einnahmen zu bringen. Die große Frage ist nun, ob F1 der Break-Even-Point erreicht und seine Kosten allein in den Kinos wieder hereinholen kann.

Hast du schon F1 gesehen? Wenn nicht, sieh dir unsere Rezension hier an.