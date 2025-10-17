F1 kommt pünktlich zu den Feiertagen auf Apple TV

HQ

In der laufenden Saison stehen nur noch eine Handvoll Formel-1-Rennen auf dem Programm, denn das letzte Rennen im Kalender findet am 7. Dezember in Abu Dhabi statt. In diesen sieben Wochen fragen Sie sich vielleicht, wie Sie Ihre Zeit füllen werden, wenn die Zielflagge geschwenkt wurde. Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht sehnsüchtig warten müssen, bis die nächste Saison von Drive to Survive vor der Rennsaison 2026 kommt, denn jetzt wurde das Streaming-Datum für Joseph Kosinskis F1 bekannt gegeben.

Es wurde bestätigt, dass F1 bereits am 12. Dezember zu Apple TV kommen wird, d.h. am Freitag nach dem Ende der F1 Saison. Etwa zwei Wochen vor Weihnachten können Sie den starbesetzten Film sehen, der derzeit mit 629 Millionen US-Dollar an den Kinokassen der sechstgrößte Film des Jahres ist.

Wenn Sie F1 noch nicht gesehen haben, schauen Sie sich unten einen Trailer für den Film an und vergessen Sie auch nicht, unsere Rezension zu lesen. Für US-Leser könnte es auch interessant sein zu wissen, dass Apple TV bald der Ort sein wird, an dem man alle Live-Events F1 sehen kann.