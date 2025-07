F1 ist jetzt Apples bisher umsatzstärkster Film

HQ

F1 hat sich bisher als Hit bei den Kinobesuchern erwiesen und an zwei Wochenenden knapp 300 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Es ist keine überragende Leistung des Films, da er noch weit davon entfernt ist, einer der Spitzenverdiener des Jahres zu werden, aber er hat sein kolportiertes Produktionsbudget übertroffen und bereits gut genug abgeschnitten, um der bisher erfolgreichste Kassenerfolg von Apple zu werden.

Ja, in nur zwei Wochen hat er die gesamte Kinosumme von Napoleon (221 Millionen US-Dollar) übertroffen und ist nun in die Top 10 der umsatzstärksten Filme des Jahres geklettert, wie Variety berichtet. Er liegt bereits hinter Jurassic World: die Wiedergeburt, der eine Woche später in die Kinos kam, und hat noch einen weiten Weg vor sich, um Sinners und Thunderbolts* einzuholen, aber er ist auf dem besten Weg, beide Filme zu übertreffen und wahrscheinlich bald auch an den Kinokassen 400 Millionen Dollar zu erreichen.

